Starbucks va licencier 1.100 employés

Photo : APF/VNA/CVN

Son Pdg, Brian Niccol, a déclaré lundi 24 février dans une lettre adressée aux employés que l'entreprise simplifiait sa structure en supprimant les rôles redondants et en "créant des équipes plus petites et plus agiles".

"Nous pensons qu'il s'agit d'un changement nécessaire pour positionner Starbucks sur la voie de la réussite future", a ajouté M. Niccol.

L'objectif de ces licenciements est "d'opérer plus efficacement, d'accroître la responsabilité, de réduire la complexité et de favoriser une meilleure intégration, a déclaré M. Niccol dans la lettre. Tout cela dans le but d'être plus concentré et capable d'avoir un plus grand impact sur nos priorités".

M. Niccol a annoncé pour la première fois en janvier que l'entreprise prévoyait des licenciements, alors qu'il travaillait à son redressement. Le Pdg a pris ses fonctions en septembre 2024, après une année difficile pour le géant du café basé à Seattle.

Selon le rapport financier du quatrième trimestre 2024, les ventes de Starbucks dans ses cafés ont baissé de 4% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action a également chuté de 23% pendant la même période.

Xinhua/VNA/CVN