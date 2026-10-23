Le gardien pictural des mémoires oubliées

Đỗ Đình Miền, plus connu sous son pseudonyme artistique Thập Nhất (XI) ou encore A Miên, est un peintre contemporain vietnamien né le 12 août 1976 à Tịnh Khê, dans la province de Quảng Ngãi. Membre actif de la scène artistique vietnamienne, il vit et travaille actuellement à Hô Chi Minh-Ville.

>> Voyage spirituel au pays des pagodes

>> Un remarquable passeur culturel

>> Un ambassadeur de la sculpture vietnamienne

À travers ses œuvres, il explore un univers visuel séduisant où la mémoire collective, le patrimoine historique et la quête d'identité se rencontrent. Dans le paysage foisonnant de l’art contemporain vietnamien, certains créateurs choisissent de tourner leur regard vers l’avenir technologique, tandis que d'autres s’ancrent profondément dans le passé pour mieux comprendre le présent.

Le peintre Đỗ Đình Miền appartient à la seconde catégorie. À travers une démarche artistique à la fois introspective et historique, l’artiste explore les strates de la mémoire et les vestiges du patrimoine pour façonner une identité visuelle unique. L’artiste a très tôt développé une affinité pour les arts plastiques.

Son parcours académique témoigne d’une rigueur et d’un désir constant d’apprentissage. De 1993 à 1997, il fait ses premières armes à l'École des Beaux-Arts de Đồng Nai. Cette formation initiale lui a donné les clés techniques fondamentales de la composition et de la couleur.

Après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du design de mobilier et de la création chez Theodore Alexander (de 1997 à 2001), il choisit en 2002 de franchir le pas de l'indépendance artistique absolue. Désireux de pousser encore plus loin sa maîtrise conceptuelle, il intègre plus tard l'Université des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville pour y parfaire ses connaissances (promotion 2012-2017).

Une esthétique de la mémoire et du temps suspendu

Pour Đỗ Đình Miền, la peinture n’est pas une simple reproduction du réel, mais un véhicule temporel.

Ses toiles agissent comme des miroirs tendus vers des fragments d'histoire invisible. Il conçoit la beauté comme un flux continu, reliant directement les époques passées aux réalités modernes.

Son style pictural se caractérise par une manipulation subtile de la matière et des formes. Ses compositions intègrent souvent des textures complexes, évoquant des murs écaillés par le temps, des architectures anciennes ou des paysages enveloppés de nostalgie.

Ses admirateurs et ceux qui aiment la création n’hésitent pas à dire que son langage plastique cherche à "donner du poids à l’invisible". À travers des palettes chromatiques souvent feutrées, parfois rehaussées de contrastes intenses, il parvient à matérialiser le passage du temps.

Récemment, lors de sa participation à l’exposition collective majeure intitulée "Khoảng Trời Riêng" (Un ciel à soi), organisée à Hô Chi Minh-Ville, les critiques d’art ont salué sa capacité à créer une atmosphère de recueillement spirituel et de sérénité.

Ses œuvres y offraient un espace de silence et de contemplation, invitant le spectateur à se reconnecter avec ses propres souvenirs d'enfance et le patrimoine culturel de la nation.

L'art comme vecteur d'engagement social

L’une des facettes les plus remarquables de la personnalité de Đỗ Đình Miền est son refus de s'isoler dans sa tour d'ivoire artistique. Pour lui, le peintre a une responsabilité morale envers sa communauté.

Cette philosophie s'est manifestée de manière poignante lors de la crise sanitaire du COVID-19 qui a durement touché le Vietnam. Témoin des difficultés extrêmes rencontrées par les familles de travailleurs migrants à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces voisines, l'artiste a mis son pinceau au service des plus vulnérables.

Il a créé une série de toiles, dont les célèbres œuvres Mây Tím (Nuages violets) et Nắng Thu (Soleil d'automne), qu'il a vendues dans le but de reverser l'intégralité (100%) des fonds au profit des enfants de travailleurs pauvres privés de nourriture et d'éducation.

À travers ses élans de solidarité, Đỗ Đình Miền prouve que la toile peut devenir un véritable refuge, tant sur le plan métaphorique que matériel.

À l'heure où l'art mondialisé subit de profondes mutations, notamment avec l'émergence des technologies numériques, la peinture de Đỗ Đình Miền conserve une authenticité organique irremplaçable.

Bien qu’ancré dans des thématiques mémorielles et des techniques picturales traditionnelles, son travail s’inscrit pleinement dans la modernité par sa structure géométrique et sa vision abstraite des formes. Il ne se contente pas de copier le passé, il le réinvente sous un prisme contemporain.

Aujourd'hui, l'artiste continue de créer depuis son atelier situé dans le district de Thủ Đức à Hô Chi Minh-Ville. En explorant inlassablement son "ciel intérieur", Đỗ Đình Miền enrichit la scène artistique vietnamienne d’une voix profonde, poétique et profondément humaine, rappelant à chacun que pour savoir où l'on va, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient.

Pour contacter l’artiste:

* Téléphone : 08 29 36 27 86

* Courriel : hsamien.307@gmail.com

Texte et photos : Hervé Fayet et Đỗ Đình Miền/CVN