Un remarquable passeur culturel

Après le recueil Fleurs de cailloux, le célèbre auteur vietnamien francophone Pham Tiên Dung propose une nouvelle invitation au voyage littéraire avec La Mélodie du temps. Un voyage sans itinéraire imposé, guidé par les émotions, les souvenirs et la beauté des mots. Un titre particulièrement évocateur pour accompagner les lectures estivales.

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La Mélodie du temps (Giai điệu thời gian, en vietnamien) est un recueil de poèmes français-vietnamiens écrits et/ou traduits ainsi que d’autres productions bilingues très variées, utilisables comme documents complémentaires pour les apprenants de français au lycée ou dans les nombreux départements de français du pays.

Dans ce domaine, Pham Tiên Dung est en effet une référence après une longue et brillante carrière d’enseignant, de cadre éducatif, de conseiller et d’inspecteur pédagogique. Il est par-ailleurs un grand virtuose dans le domaine de la poésie et de l’écriture. Fasciné par Charles Baudelaire, on le reconnaît aujourd’hui entre 1000 comme un poète romantique, idéaliste et humaniste.

Tout au long de sa vie, outre son dévouement et ses contributions à l'éducation et à la formation au sein du système éducatif vietnamien et plus largement dans le vaste espace francophone par le biais du français, il a inlassablement écrit des poèmes, en français comme en vietnamien, tous empreints d'émotion.

Il a aussi traduit de nombreux poèmes français célèbres en vietnamien (Chanson d’automne de Paul Verlaine…), ainsi que de nombreux poèmes vietnamiens en français (Le murmure de l’automne de Luu Trong Lu, Aimer de Xuân Diêu…), avec une aisance remarquable, fruit d'une âme poétique et d'une profonde compréhension des deux langues, ce qui lui permet de restituer les subtilités et les nuances de la poésie d'une langue à l'autre.

Au total, La Mélodie du temps renferme 67 poèmes écrits ou traduits ainsi qu’un certain nombre de réflexions personnelles de l’auteur mais aussi des devinettes, des jeux de langue, quelques histoires amusantes et trois chansons.

Transmettre aux jeunes générations l'amour des belles lettres

La Mélodie du temps se veut un pont entre les cultures, une invitation à chérir les instants éphémères de l’existence et à célébrer la beauté du langage, qu’il s’exprime dans la douceur du français ou dans la richesse du vietnamien.

Ce recueil de poèmes, d’essais et de réflexions nous replonge dans de beaux souvenirs, des histoires d’amour et des émotions universelles. Il invite aussi à réfléchir aux techniques de versification, aux sonorités, aux figures de style et aux différentes formes poétiques.

Il arrive à chacun, au cours de sa vie, qu’en repensant aux amours de jeunesse, aux routes et aux rivières parcourues autrefois, ou encore aux feuilles tombant au fil des saisons, des vers de poésie résonnent à nouveau en soi.

Dans La Mélodie du Temps, on a l'impression d'entendre des échos de poésie juvénile, de voir le passé se manifester dans le présent, d'écouter le désir ardent d'un temps révolu, d'un temps lointain…Il s’agit des sons et des mélodies qui rythment notre existence.

Selon Trân Lê Bao Chân, vice-doyenne du Département de français de l'École normale supérieure de Hô Chi Minh-Ville, qui préface magistralement l’ouvrage "les lecteurs ne manqueront pas d'admirer la fluidité de l'écriture de l'auteur dans les deux langues : il fait preuve d'un style raffiné, empreint d'esprit et d'intelligence. Dans la section Poésie, les lecteurs seront surpris par la créativité linguistique unique et lyrique de l'auteur, qu'il écrive en vietnamien ou en français. Dans la section Prose, les lecteurs s'identifieront aisément aux réflexions de l'auteur sur la vie et l'existence humaine, pensées qui, à des degrés divers, portent une philosophie humaniste face aux aléas de la vie. Dans la section Langue, l'auteur fait preuve d'esprit et d'originalité en exprimant sa compréhension et sa maîtrise de la langue à travers des formules amusantes, dont certaines sont de sa propre création".

Ce nouveau recueil de poèmes, d’essais et de réflexions linguistiques apparaît finalement comme le reflet du parcours personnel de Pham Tiên Dung.

À travers une écriture lyrique et introspective, il offre aux lecteurs des moments de réflexion sur l’amour, l’existence humaine et la vie elle-même. Pham Tiên Dung est ainsi un véritable passeur culturel entre le Vietnam et la francophonie.

Son utilisation de l’alexandrin classique pour exprimer une sensibilité vietnamienne contemporaine fait de lui une figure singulière de la littérature francophone au Vietnam.

Plaisir champêtre Ô, quel doux chant du riz sur les grands champs de riz NQuand un léger vent passe à travers les épis Quel bonheur de pouvoir, dans la belle nature Sous un ciel enchanteur écouter ce murmure Comment peut-on être indifférent au parfum Qui flotte, généreux, n'ayant pas de confins Emanant de ces grains, blancs et pleins d'énergie Cachés dans ces épis, pure source de vie Citadins, savez-vous apprécier ce plaisir Propre à la campagne, comme un bon élixir Paysage doré et de grande verdure Qui ne nous donne pas que de la nourriture ?

La mélodie du temps - Giai điệu thời gian

Dans toutes les bonnes librairies

140.000 VND

Aux éditions de l'Association des Écrivains

Pham Tiên Dung 20/06/2022

Section Poèmes en double version

Cảnh chiều/ Paysage crépusculaire Một dòng sông nhỏ lững lờ Hàng cây lặng đứng bên bờ quạnh hiu Bơ vơ chiều ngẩn ngơ chiều Gió đưa mấy nẻo buồn thiu mây về Hình mây tựa bóng sơn khê Sắc màu lành lạnh nghe tê tái lòng Không gian tựa chốn hư không Đưa ta vào cõi mênh mông đất trời. Une petite rivière très paresseuse Sur ses bords des arbres en rangées sommeilleuses Triste crépuscule solitaire et hagard Des nuages navrants viennent de toutes parts Traçant des montagnes ainsi que leurs ravins Aux couleurs très froides causant de grands chagrins Et je me sens perdu dans cette immense sphère Ballotté dans le néant entre ciel et terre

Pham Tiên Dung 28/01/2023

Hervé Fayet/CVN







