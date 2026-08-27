Le Gala "Le vietnamien inoubliable" contribue à faire rayonner l’identité vietnamienne dans le monde

Le Gala "Tiếng Việt thân thương" 2026, organisé à Hanoi à l’occasion de la Journée de l’honneur de la langue vietnamienne au sein des communautés vietnamiennes à l’étranger, a mis à l’honneur huit "Ambassadeurs de la langue vietnamienne".

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Photo : VNA/CVN

À travers cette initiative, les organisateurs entendent préserver et promouvoir la langue maternelle, considérée comme un lien avec les origines et une ressource de rayonnement de l’identité vietnamienne dans le monde.

Le Gala "Tiếng Việt thân thương" (Le vietnamien, langue bien-aimée), tenu mercredi soir 26 août à Hanoï, a mis à l’honneur la langue vietnamienne en tant que lien durable avec les racines, la culture et l’identité nationale au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Organisé par le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, en coordination avec la chaîne de télévision destinée à l’information extérieure de la Télévision vietnamienne (VTV), le programme s’inscrit dans le cadre de la Journée d’honneur de la langue vietnamienne au sein des communautés vietnamiennes à l’étranger, célébrée chaque année le 8 septembre. Il prolonge le succès des éditions précédentes, organisées depuis 2023.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors du Gala, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a souligné que certaines choses accompagnaient chacun tout au long de sa vie et que, pour les Vietnamiens, la langue maternelle en faisait partie. Le vietnamien est à la fois la berceuse de l’enfance, le souvenir des maisons communales, des quais et des campagnes, mais aussi le dépositaire de l’histoire, de la culture et de l’âme de la nation.

Quel que soit leur parcours et leur lieu de résidence, au Vietnam ou ailleurs dans le monde, les Vietnamiens restent ainsi reliés à leurs origines par ce "lien invisible mais solide" qu’est leur langue maternelle, a-t-elle indiqué.

Le thème de cette édition véhicule une image emblématique du Vietnam : celle du cerf-volant. Celui-ci peut s’élever et aller loin grâce aux vents de l’aspiration et de l’intégration, mais reste solidement attaché à ses racines par son fil. Pour les Vietnamiens de l’étranger, ce fil est le vietnamien, langue des liens familiaux, de l’identité et de la fierté nationale.

La vice-ministre a également rappelé que le Bureau politique avait adopté, le 2 août 2026, la Résolution n°23-NQ/TW sur le travail en faveur des Vietnamiens résidant à l’étranger. Le texte affirme que ceux-ci constituent une partie indissociable de la communauté des ethnies vietnamiennes et représentent l’une des ressources stratégiques importantes contribuant au renforcement de la puissance globale du pays. Ils constituent également une passerelle entre le Vietnam et le monde et participent directement à l’édification, au développement et à la défense de la Patrie.

La Résolution souligne en outre que le vietnamien n’est pas seulement un moyen de communication, mais aussi une ressource immatérielle du pays. Chaque classe de vietnamien à l’étranger, chaque livre préservé et chaque enseignant transmettant avec persévérance la langue maternelle aux jeunes générations contribue ainsi à renforcer l’identité vietnamienne dans le monde.

Le Gala 2026 a honoré huit "Ambassadeurs de la langue vietnamienne à l’étranger", contre six lors des éditions précédentes. Il s’agit de Shimizu Masaaki (Japon), Tijn Konings Lê (Pays-Bas), Nguyên Thi Liên Huong (Taïwan, Chine), Nguyên Thi Thu Hiên (Danemark), Trân Ngoc Thao (France), Nguyên Phuong Chung (États-Unis), Trân Huyên Huong (Australie) et Thich Phap Quang (Sri Lanka).

Ces personnalités, vietnamiennes ou étrangères, se sont distinguées par leurs efforts pour enseigner, promouvoir et diffuser la langue vietnamienne auprès des jeunes générations et du public international.

Shimizu Masaaki, enseignant de vietnamien à l’Université d’Osaka, s’est dit honoré et ému de recevoir cette distinction. Apprenant le vietnamien depuis 1985, il souhaite renforcer la compréhension mutuelle entre les communautés japonaise et vietnamienne au Japon et développer la coopération entre enseignants japonais et vietnamiens.

Estimant que le nombre de Vietnamiens au Japon augmente tandis que celui des Japonais apprenant le vietnamien reste limité, il a affirmé vouloir contribuer à multiplier ce nombre, tout en faisant mieux connaître la beauté et la richesse de la langue vietnamienne.

À travers des spectacles, des reportages et des échanges en studio, le Gala a présenté les efforts de classes, d’enseignants, de familles et de jeunes qui préservent la langue vietnamienne dans de nombreux pays.

Le programme sera diffusé à 20h00 le 8 septembre sur VTV4, ainsi que sur les plateformes numériques de la Télévision vietnamienne et du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger.

VNA/CVN