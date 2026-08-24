La diaspora vietnamienne appelée à devenir un acteur stratégique du développement national

La Résolution N°23-NQ/TW ouvre une nouvelle étape dans la politique envers les Vietnamiens résidant à l’étranger, en reconnaissant la diaspora comme une partie intégrante de la nation et une ressource importante pour le développement du Vietnam, notamment à travers les jeunes générations.

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La Résolution N°23-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 2 août 2026, marque une évolution importante de la politique à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger, en passant d’une logique de mobilisation, de rassemblement et d’accompagnement à la reconnaissance de la diaspora comme partie intégrante et indissociable de la nation et comme une ressource importante pour contribuer au développement national et construire l’avenir du pays.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une récente interview accordée au corespondant de l'Agence vietnamienne d'Information à Paris, Trân Ngoc Thao Sophie, responsable de l’école de langue vietnamienne Mang Non de l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF), a souligné que ce texte ne se contente plus de mobiliser, de rassembler et d’"accompagner" la communauté, mais l’invite désormais à devenir un acteur à part entière de la construction de l’avenir du pays.

Cette nouvelle vision est particulièrement significative pour la communauté vietnamienne de France, forte d’une histoire séculaire, d’une intégration profonde et d’une présence bien établie dans la société du pays d’accueil. Selon elle, la réussite au sein de la société d’accueil et l’attachement à la patrie d’origine ne sont plus perçus comme des réalités contradictoires, mais comme des forces complémentaires susceptibles de contribuer au renforcement des relations bilatérales entre Hanoï et Paris.

L’un des piliers de cette évolution réside dans l’engagement des nouvelles générations, nées ou ayant grandi dans un environnement biculturel. Il s’agit de leur permettre de s’intégrer pleinement à la société française tout en les aidant à mieux comprendre leurs racines, à avoir confiance en leur identité et à en être fières.

Selon Trân Ngoc Thao Sophie, il est primordial de créer un environnement permettant à la jeune génération d’utiliser naturellement la langue vietnamienne, notamment à travers des espaces de socialisation, des échanges culturels, des programmes communautaires, les réseaux sociaux et les plateformes numériques. L’objectif ultime n’est pas seulement d’aider les enfants à "apprendre le vietnamien", mais de leur donner envie de l’utiliser et d’en être fiers.

Au-delà de la langue, les jeunes devraient également mieux connaître et s’approprier l’histoire, la littérature, la musique, le cinéma, les arts, le sport ainsi que les réalisations contemporaines du Vietnam. Il convient également de les impliquer directement dans la conception et l’organisation d’activités culturelles afin qu’ils ne soient plus de simples spectateurs, mais deviennent des ambassadeurs actifs de leur héritage culturel.

Pour que cet attachement s’inscrive dans la durée, Trân Ngoc Thao Sophie préconise de renforcer les liens directs avec le Vietnam à travers des stages, des projets sociaux, culturels, scientifiques ou entrepreneuriaux. Ces expériences permettraient de transformer le sentiment d’appartenance en une expérience personnelle et concrète.

Elle propose également la création d’un réseau de jeunes Vietnamiens en France, ainsi que la mise en place de canaux d’information et de dialogue adaptés aux générations nées ou ayant grandi dans un environnement numérique.

Parallèlement, la Résolution préconise une meilleure valorisation du "capital gris" et des réseaux internationaux de la diaspora, en identifiant précisément les besoins du Vietnam en matière de technologies et d’expertise afin de permettre aux spécialistes résidant à l’étranger d’apporter des contributions et des solutions ciblées.

Enfin, la réussite de cette stratégie repose sur l’instauration d’un climat de confiance réciproque et d’un mécanisme de dialogue ouvert, dans lequel les contributions de la diaspora sont reconnues et valorisées par les autorités nationales.

D’après Trân Ngoc Thao Sophie, l’esprit de la Résolution N°23 est précisément de ne plus considérer les Vietnamiens résidant à l’étranger comme de simples bénéficiaires des politiques de mobilisation, mais comme des acteurs à part entière du processus de développement national. Pour la communauté vietnamienne de France, il est essentiel de mettre en place un mécanisme ouvert permettant à chacun, selon ses compétences, ses possibilités et sa situation, de trouver une manière adaptée de contribuer au développement du Vietnam.

VNA/CVN