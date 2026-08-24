Unir les efforts pour aider les familles multiculturelles VN - R. de Corée à visiter le VN

Le 22 août, à Changwon, province de Gyeongsangnam, la consule générale du Vietnam à Busan, Doàn Phuong Lan, a honoré de sa présence la cérémonie de lancement du programme de soutien en faveur des familles multiculturelles de la province pour un séjour au Vietnam à l’occasion de la fête de la mi-automne 2026.

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Photo : VNA/CVN

Portant le message "Retour au pays - Voyage du bonheur", cette initiative est financée par la Fondation pour la protection sociale STX et le Fonds communautaire sud-coréen pour la protection sociale. Cette année, 16 familles sud-coréo-vietnamiennes, comprenant 49 membres sélectionnés par 13 centres familiaux locaux, effectueront un voyage à destination de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville du 18 au 29 septembre, à l’occasion de la Fête de la mi-automne.

Lors de la cérémonie, Doàn Lan Phuong a salué ce programme renforçant la cohésion familiale et l’identité culturelle chez les jeunes. Elle a souligné que les deux nations partagent des valeurs comme la piété filiale, piliers de l’harmonie interculturelle. Pour les conjoints sud-coréens, ce voyage constitue une opportunité précieuse de découvrir la Patrie de leur partenaire, tandis que les enfants vivent une expérience concrète avec leurs racines maternelles.

La diplomate a réaffirmé que sa mission soutient activement la communauté vietnamienne locale, partie intégrante et indissociable de la nation.

À cette occasion, la consule générale Doàn Lan Phuong et la directrice du Centre familial, Seung Hae Gyeong, ont abordé la coopération pour l'insertion des femmes vietnamiennes et la préservation de la culture nationale auprès des jeunes générations.

Initié en 2007, ce programme entre dans sa vingtième année. Fin 2025, il a aidé 398 familles, soit un total de 1.420 personnes, à travers dix pays. Le Vietnam demeure le premier bénéficiaire avec 137 familles, soit 475 personnes, soutenues pendant la période allant de 2012 à 2025. Le projet vise une adaptation culturelle mutuelle et l'épanouissement des enfants.

VNA/CVN