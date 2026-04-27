Championnat U17 de l'ASEAN

Retour triomphal des jeunes Vietnamiens après leur sacre

L'équipe vietnamienne des moins de 17 ans affiche une forme impressionnante, restant invaincue lors de ses 16 derniers matchs, avec 12 victoires et 4 nuls. Elle a inscrit 59 buts et n'en a encaissé que 4, démontrant un équilibre entre puissance offensive et organisation défensive - des facteurs clés avant une compétition continentale.

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Photo : VNA/CVN

L'équipe nationale vietnamienne des moins de 17 ans a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters dès son retour au pays le 26 avril, suite à son impressionnante victoire au Championnat d’Asie du Sud-Est de football des moins de 17 ans 2026.

Ce titre régional est perçu comme une récompense bien méritée pour les efforts constants de l'équipe sous la direction de l'entraîneur Cristiano Roland, et témoigne également des progrès constants du développement du football de jeunes vietnamiens.

À l'aéroport, le secrétaire général de la Fédération vietnamienne de football (VFF), Nguyen Van Phu, a félicité l'équipe et a salué sa discipline, sa détermination et son esprit combatif tout au long du tournoi. Il a souligné que ce succès au niveau régional s'inscrivait dans une stratégie à long terme visant à constituer un vivier solide pour l'équipe nationale.

La VFF fixe toujours des objectifs clairs pour les équipes de jeunes lors des qualifications régionales, continentales et de la FIFA. Cette performance n'est qu'un point de départ. Les joueurs doivent continuer à progresser et viser des défis de plus haut niveau, a souligné Nguyen Van Phu.

Au nom de l'équipe, l'entraîneur Roland a exprimé sa gratitude envers la VFF pour son soutien et les conditions favorables offertes durant la préparation et la compétition. Il a décrit ce titre comme une forte motivation pour progresser encore, ajoutant que l'équipe se concentrerait rapidement sur son prochain objectif majeur : la Coupe d'Asie des moins de 17 ans de l'AFC 2026.

L'équipe vietnamienne des moins de 17 ans affiche une forme impressionnante, restant invaincue lors de ses 16 derniers matchs, avec 12 victoires et 4 nuls. Elle a inscrit 59 buts et n'en a encaissé que 4, démontrant un équilibre entre puissance offensive et organisation défensive – des facteurs clés avant une compétition continentale.

Photo: VNA/CVN

Dès leur arrivée, les joueurs sont retournés au Centre d'entraînement de football des jeunes du Vietnam pour reprendre l'entraînement. Avec un temps de préparation limité, il sera crucial de maintenir leur concentration et une condition physique optimale.

La Coupe d'Asie des moins de 17 ans de l'AFC 2026 se déroulera en Arabie saoudite du 5 au 23 mai. Seize équipes qualifiées seront réparties en quatre groupes. Les huit meilleures équipes, ainsi que le pays hôte, se qualifieront pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2026.

Le Vietnam a été placé dans le groupe C, aux côtés de redoutables adversaires : la République de Corée, les Émirats arabes unis et le Yémen.

Selon le calendrier, le Vietnam affrontera le Yémen le 7 mai, la République de Corée le 10 mai et les Émirats arabes unis le 14 mai.

VNA/CVN