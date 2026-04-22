L’équipe nationale féminine du Vietnam se classe 37e au classement mondial de la FIFA

La Fédération vietnamienne de football (VFF) a annoncé le 21 avril que, selon le dernier classement publié par la Fédération internationale de football association (FIFA), l’équipe nationale féminine du Vietnam occupe la 37 e place mondiale avec 1 593,71 points.

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Ce classement prend en compte les performances réalisées lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), organisés le 14 décembre en Thaïlande, ainsi que celles enregistrées lors de la phase finale de la Coupe d’Asie féminine 2026, disputée en mars dernier.

Photo : VFF/CVN

Au niveau mondial, l’Espagne et les États-Unis conservent respectivement les première et deuxième places. L’Angleterre progresse au troisième rang, l’Allemagne recule à la quatrième position, tandis que le Japon gagne une place pour s’établir au cinquième rang. Le reste du top 10 est complété, dans l’ordre, par le Brésil, la France, la Suède, le Canada et les Pays-Bas.

Le classement FIFA des équipes nationales féminines applique désormais un mécanisme de mise à jour en temps réel, similaire à celui utilisé pour les équipes masculines. Ainsi, la position des équipes peut évoluer pendant le déroulement des matchs. Le classement officiel est toutefois confirmé une fois l’ensemble des rencontres des périodes FIFA Days/FIFA Series achevé.

La prochaine mise à jour du classement est prévue pour le 16 juin 2026.

VNA/CVN