Le dollar avance, la livre pâtit du chômage britannique

Le dollar progressait mardi 17 février alors que la banque centrale américaine (Fed) pourrait se montrer plus prudente qu'attendu dans ses baisses de taux, tandis que la livre pâtissait des chiffres du chômage au Royaume-Uni, au plus haut depuis cinq ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 20h10 GMT, le Dollar index - qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies - gagnait 0,25% à 97,16 points.

La semaine dernière, les chiffres de l'emploi américain sont ressortis meilleurs qu'attendu pour le mois de janvier.

Une politique monétaire ferme est de nature à soutenir une devise, tandis que la perspective d'un assouplissement la plombe. Michael Barr, un des gouverneurs de la Fed, a dit mardi 17 février qu'il "voudrait voir des preuves que l'inflation (...) recule de manière durable avant d'envisager une nouvelle baisse des taux, à condition que les conditions du marché du travail restent stables".

Les cambistes attendent désormais le compte-rendu de la dernière réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC) de janvier, qui doit être publié mercredi 18 février.

L'indice d'inflation PCE pour le mois de décembre, ainsi que de nouvelles données sur la croissance aux États-Unis, doivent être publiés vendredi 20 février. En parallèle, la devise britannique cédait 0,50% par rapport au billet vert, à 1,3561 dollar pour une livre, et lâchait 0,47% à la monnaie unique européenne, à 87,36 pence pour un euro.

Le taux de chômage a progressé dans le pays sur les trois mois achevés en décembre, à 5,2%, selon les chiffres officiels publiés mardi, là où le consensus des analystes sondés par Bloomberg pensait qu'il stagnerait à 5,1%.

Un marché de l'emploi à la peine incite la banque centrale britannique à stimuler l'activité en abaissant son taux directeur.

APS/VNA/CVN