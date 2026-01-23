Marchés en Asie : l'or étincelle à des sommets, les Bourses soulagées

L'or étincelle le 23 janvier à de nouveaux sommets, porté par un dollar affaibli, tandis que les Bourses asiatiques grimpent dans la foulée de Wall Street.

>> Le dollar en recul

>> Métaux précieux : l'or enregistre un nouveau record

>> La demande mondiale de pétrole attendue en hausse en 2026, selon l'AIE

Photo : AFP/VNA/CVN

À la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei progressait de 0,33% à 53.870,35 points, et l'indice élargi Topix de 0,60% à 3.638,01 points.

À Séoul, l'indice Kospi bondissait de 0,84% après avoir franchi pour la première fois la veille la barre symbolique des 5.000 points. Sydney prenait 0,33%, Taipei 0,25%, l'indice hongkongais Hang Seng 0,44%.

Le marché pétrolier se reprenait à l'unisson des Bourses, le baril de WTI nord-américain gagnant 0,59% à 59,71 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 0,60% à 64,44 dollars.

Le dollar regagnait 0,12% face à la devise japonaise, à 158,60 yens pour un dollar. Le billet vert s'était replié nettement le 22 janvier, pénalisé par les incertitudes autour de la politique américaine, tant sur le plan géopolitique que monétaire.

Dans ce contexte, l'or continue de flamber et s'est hissé vendredi 23 janvier à un nouveau record historique, à 4.967 dollars l'once. Il progressait de 0,5% vers 06h30 GMT.

L'argent gagnait 2,86% à 98,99 dollars l'once, là aussi un nouveau sommet.

APS/VNA/CVN