Le dirigeant Tô Lâm s’entretient avec le président panaméen José Raúl Mulino

Sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse, le président de la République du Panama, José Raúl Mulino, et son épouse, à la tête d’une délégation de haut rang du gouvernement panaméen, effectuent une visite officielle au Vietnam du 5 au 8 octobre 2026.

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Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 6 octobre, au siège de l’Assemblée nationale, le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et son épouse ont présidé la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président panaméen et de son épouse. À l’issue de la cérémonie, les deux dirigeants ont eu un entretien.

Dans une atmosphère sincère, ouverte et empreinte de confiance mutuelle, le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm a chaleureusement souhaité la bienvenue au président José Raúl Mulino à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam. Il a souligné l’importance de cette première visite d’un chef d’État entre les deux pays depuis 14 ans, après que les deux pays ont célébré en 2025 le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm a informé son homologue de la situation économique, sociale et extérieure du Vietnam ainsi que de ses orientations de développement pour la période à venir. Il a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance à ses relations d’amitié traditionnelle avec le Panama, ainsi qu’au rôle et à la position stratégiques de ce pays dans la région et dans le mond

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Doté d’une économie dynamique et abritant le canal de Panama, un centre régional majeur dans les domaines maritime, aérien, logistique et financier, le Panama peut, avec le Vietnam, jouer le rôle de porte d’entrée commerciale et logistique entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine. Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm s’est déclaré convaincu que les deux pays continueraient d’exploiter efficacement leur potentiel de coopération dans le commerce, l’agriculture, les secteurs maritime et aérien, la logistique et la transformation numérique, afin de développer leurs relations bilatérales de manière de plus en plus substantielle, efficace et durable, dans l’intérêt des deux peuples et au service de la paix, de la coopération et du développement dans les deux régions.

Le président panaméen José Raúl Mulino a remercié le Vietnam d’avoir été, en 1979, le premier pays à signer le Protocole relatif à la neutralité permanente du canal de Panama. Il a félicité l’État et le peuple vietnamiens pour les grandes réalisations obtenues au cours de plus de 40 années de Renouveau et affirmé que le Panama considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie-Pacifique et était prêt à servir de porte d’entrée pour relier le Vietnam aux économies d’Amérique latine.

Les deux dirigeants se sont réjouis des évolutions positives des relations bilatérales ces dernières années et ont souligné que les deux pays disposaient encore d’un important potentiel de coopération et de complémentarité, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement. À cette occasion, ils ont procédé à des échanges approfondis sur les orientations stratégiques visant à approfondir davantage les relations bilatérales et à les rendre plus substantielles.

Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux par les canaux du Parti, de l’État et des Parlements, ainsi que les échanges entre les peuples ; d’accroître leur présence diplomatique et consulaire dans leurs pays respectifs ; et de faire fonctionner régulièrement et efficacement les mécanismes de dialogue et de coopération bilatérale, notamment les consultations politiques et la Commission mixte sur l’économie, le commerce et l’investissement. Elles ont également exprimé leur volonté de se soutenir mutuellement dans le renforcement de leurs relations avec les organisations dont elles sont membres, notamment l’ASEAN et la CELAC.

Les deux parties sont convenues d’élargir leur coopération dans les domaines de l’agriculture, des télécommunications, des infrastructures, des transports, de la logistique portuaire, de la banque, du tourisme, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples. Elles ont également convenu de renforcer les échanges d’expériences et la coopération en faveur du développement d’une agriculture durable, notamment en facilitant l’accès des produits agricoles de chaque pays au marché de l’autre.

Elles sont convenues de promouvoir les liens de coopération entre les collectivités locales des deux pays, notamment entre Hô Chi Minh-Ville et la ville de Panama, afin de partager leurs expériences et de s’entraider dans la construction de centres financiers associés aux ports maritimes, aux services logistiques et aux entrepôts sous douane.

Les deux dirigeants ont également partagé la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité et de l’application de la loi, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, créant ainsi une base solide pour élargir la coopération et les échanges bilatéraux dans de nombreux domaines.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan multilatéral, les deux parties sont convenues de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, ainsi que leurs échanges sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Elles ont réaffirmé leur attachement aux principes du droit international et de la Charte des Nations unies, et soutenu le maintien de la liberté et de la sécurité de la navigation maritime et aérienne ainsi que le règlement des différends par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, en particulier de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À cette occasion, le président panaméen José Raúl Mulino a invité officiellement le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm à effectuer une visite d’État au Panama, afin d’ouvrir un nouveau chapitre historique dans les relations entre les deux pays. Le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm a remercié le président panaméen pour cette invitation et exprimé son souhait de visiter le Panama, pays qu’il a qualifié de beau, demandant aux ministères des Affaires étrangères des deux pays de se concerter afin d’organiser cette visite à un moment approprié.

Auparavant, le même jour, la délégation de haut rang du gouvernement panaméen, conduite par le président José Raúl Mulino et son épouse, avait déposé des gerbes de fleurs au Mémorial des Héros morts pour la Patrie et au Mausolée du Président Hô Chi Minh, et rencontré des dirigeants d’entreprises vietnamiennes opérant dans le secteur du transport maritime.

VNA/CVN