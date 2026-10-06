Le Parti communiste du Vietnam et le Parti ouvrier hongrois plaident pour des liens accrus

Le secrétaire permanent adjoint du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, s’est entretenu avec Gyula Thürmer, président du Parti ouvrier hongrois, en visite au Vietnam du 4 au 10 octobre.

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Photo : ministère des Affaires étrangères/CVN

Nguyên Manh Cuong a souligné que cette cinquième visite de Gyula Thürmer au Vietnam témoignait les sentiments d’attachement et de l’importance accordée aux relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti ouvrier hongrois, et était une occasion d’échanger sur les mesures visant à renforcer la coopération, l’amitié et la confiance mutuelles.

Il a exprimé sa reconnaissance pour la solidarité et le soutien précieux du peuple hongrois envers le Vietnam, tant durant la lutte pour l’indépendance et la réunification nationale que lors du processus d’édification et de développement du pays.

Appréciant le développement des relations entre les deux pays, marqué par l’établissement du partenariat global en 2018, il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations d’amitié traditionnelles avec la Hongrie ainsi qu’aux échanges avec les partis politiques, y compris le Parti ouvrier hongrois.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a proposé aux deux partis de renforcer la coordination entre les partis ouvriers et les forces de gauche, de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux - notamment lors de la Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers (IMCWP), et de promouvoir des activités commémoratives marquant les étapes clés des relations bilatérales.

Nguyên Manh Cuong a également demandé au Parti ouvrier hongrois de soutenir le développement des liens entre les deux pays, de faciliter les connexions entre entreprises et d’inciter la Commission européenne à retirer rapidement l’avertissement par carton jaune adressé au Vietnam sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

De son côté, Gyula Thürmer a dit sa joie de revenir au Vietnam après dix ans, et s’est déclaré impressionné par les progrès réalisés par le Vietnam. Il a affirmé que le Parti ouvrier hongrois considérait le Vietnam comme un partenaire très important.

Il s’est engagé à contribuer au renforcement de la coopération entre les deux partis et les deux pays, ainsi qu’à faire connaître au sein de la population hongroise - et tout particulièrement auprès des jeunes - les relations bilatérales et l’expérience de développement du Vietnam.

Gyula Thürmer a affirmé que le Parti ouvrier hongrois soutenait le gouvernement hongrois dans le renforcement des relations avec le Vietnam, et a déclaré que cette politique bénéficiait de l’appui des partis politiques hongrois. Souscrivant aux propositions de la partie vietnamienne, il a affirmé contribuer activement à promouvoir la coopération entre les deux partis et les deux pays.

Les deux parties ont salué les résultats de la coopération dans les domaines économique, commercial, éducatif et des échanges entre les peuples ; elles ont convenu d’intensifier les échanges de délégations et les contacts entre les deux partis afin de renforcer la confiance politique et de promouvoir une coopération concrète au bénéfice des deux peuples.

VNA/CVN