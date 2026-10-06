XIVe mandat

Communiqué de presse sur la 2e journée de travail du 4e plénum du Comité central du Parti

Le 4 e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIV e mandat a poursuivi ses travaux le 6 octobre à Hanoï.

>> Le Comité central du Parti ouvre son 4e Plénum du XIVe mandat

>> Communiqué de presse sur la 1re journée de travail du 4e Plénum du CC du Parti (XIVe mandat)

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central du PCV et président de la République, Tô Lâm, a présidé la séance matinale, au cours de laquelle les délégués se sont réunis en séance plénière pour examiner un projet de résolution du Comité central sur le renforcement de l’édification et de la rectification du Parti. Cette résolution vise à bâtir un système politique intègre, puissant et performant, capable de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.

Ils ont également examiné le bilan de la mise en œuvre, sur cinq ans, de la Résolution N° 28-NQ/TW, adoptée par le Comité central du PCV du XIIIe mandat le 17 novembre 2022, qui préconise de poursuivre le renouvellement des méthodes de direction et de gouvernance du Parti vis-à-vis du système politique dans la nouvelle période.

La réunion a également permis d’évaluer la mise en œuvre de la Résolution N°26-NQ/TW, adoptée par le Comité central du PCV du XIIe mandat le 19 mai 2018, portant sur la constitution d’un contingent de cadres à tous les niveaux, en particulier au niveau stratégique, dotés des qualités, des compétences et de la crédibilité nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Dans l’après-midi, les délégués se sont répartis en groupes pour discuter d’un projet de stratégie nationale visant à attirer des talents dans des secteurs clés afin de soutenir le développement durable du pays.

Ils ont également débattu de règles régissant la participation des membres du Parti à des activités d’investissement et commerciales. Ces règles visent à remplacer le Règlement N°15-QD/TW, adopté par le Comité central du PCV du Xe mandat le 28 août 2006, qui encadrait la participation des membres du Parti aux activités économiques du secteur privé.

Un autre point à l’ordre du jour concernait un ensemble de réglementations sur l’inspection, la supervision et la discipline au sein du Parti, destinées à remplacer le Règlement N°21-QD/TW du 11 avril 2026 portant sur le même sujet.

Le Comité central du Parti poursuivra ses travaux le 7 octobre conformément au programme prévu.

VNA/CVN