Le dirigeant Tô Lâm réoriente la stratégie nationale vers la puissance logistique

Le dirigeant Tô Lâm a réaffirmé l’ambition et la détermination du Vietnam à s’imposer comme un hub logistique, de transit et de distribution de premier plan à l’échelle régionale et mondiale. L’enjeu majeur consiste à convertir l’emplacement géographique stratégique du pays en un avantage concurrentiel tangible, capable de propulser la croissance et de renforcer son influence économique internationale.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, a souligné lundi 2 novembre la nécessité d’opérer un virage stratégique, en passant d’une simple logique de développement des services logistiques à la construction d’une véritable capacité logistique nationale.

Présidant une séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organismes concernés, il a demandé d’intégrer la stratégie logistique nationale dans le cadre global des nouvelles exigences de développement du pays, en particulier l’objectif d’une croissance à deux chiffres et le renforcement de la compétitivité nationale.

Le développement de la logistique n’est pas simplement l’affaire d’un secteur économique, mais relève plutôt de la capacité d’organisation, de connexion et de fonctionnement de l’ensemble de l’économie. Il est directement lié à la compétitivité nationale, à l’autonomie, à la résilience économique ainsi qu’aux impératifs de défense et de sécurité nationale, a-t-il déclaré.

Un véritable moteur de croissance

Face à l’objectif d’une croissance à deux chiffres, la logistique doit impérativement devenir un véritable moteur de croissance, capable de stimuler la productivité, de réduire les coûts, d’élargir les perspectives de développement et de générer de nouveaux leviers de croissance, a-t-il poursuivi.

Le leader Tô Lâm a réaffirmé l’ambition et la détermination du Vietnam à s’imposer comme un hub logistique, de transit et de distribution de premier plan à l’échelle régionale et mondiale. L’enjeu majeur consiste à convertir l’emplacement géographique stratégique du pays en un avantage concurrentiel tangible, capable de propulser la croissance et de renforcer son influence économique internationale.

Pour y parvenir, il a tracé une feuille de route progressive et structurée, axée sur le déploiement de centres logistiques hautement compétitifs, de plateformes commerciales stratégiques et de corridors de transport internationaux.

Il s’agit de développer un réseau logistique national unifié, cohérent et moderne, articulé autour de la réorganisation de l’espace économique et de la connectivité internationale ; de valoriser les atouts de chaque région et localité au sein du réseau logistique national ; et de remédier à l’éparpillement des investissements, au manque de connexion ainsi qu’au développement cloisonné par les limites administratives.

La science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et le développement vert constituent les moteurs de rupture pour moderniser la logistique vietnamienne, afin d’ériger progressivement la logistique numérique et la logistique verte en un nouvel avantage concurrentiel pour le Vietnam.

Le secrétaire général et président a appelé à bâtir des entreprises de logistique vietnamiennes suffisamment robustes, capables de s’imposer sur les maillons à forte valeur ajoutée des chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi qu’à mettre en place des politiques incitatives permettant à ces entreprises de piloter le transport, la distribution internationale et des services à forte valeur ajoutée.

Pour ce faire, il a souligné la nécessité de continuer à perfectionner le cadre institutionnel et d’améliorer l’efficacité de la coordination nationale, de poursuivre la révision et l’optimisation de la planification du réseau logistique national selon un modèle polycentrique et multimodal, d’élaborer des critères pour le choix de l’emplacement et de la taille des centres logistiques en se basant sur les avantages en matière de connectivité, de flux de marchandises, de zones de production, de marchés, de réserves foncières ainsi que d’efficacité des investissements.

Il a également recommandé de développer les infrastructures et les réseaux logistiques le long des corridors économiques, avec l’accent mis sur la connexion des ports maritimes, des aéroports, des gares de fret et des postes-frontières avec les parcs industriels, les zones de production et les centres de consommation ; d’interconnecter les données et de renforcer la coopération internationale ; de standardiser et de partager les données relatives aux sources et flux de marchandises, aux capacités de dédouanement, de transport, de gestion portuaire et de stockage.

Photo : VNA/CVN

En même temps, il faudrait développer les entreprises et le marché intérieur des services logistiques ; encourager les synergies entre les opérateurs logistiques, les producteurs, les exportateurs et les réseaux de distribution ; intensifier le recours aux services de transport ; soutenir les entreprises locales dans le renforcement de leurs capacités d’administration, ainsi que dans leur accès aux capitaux, aux technologies et aux réseaux internationaux, a-t-il indiqué.

Le leader Tô Lâm a exigé le développement d’une logistique verte et le renforcement de la résilience de la chaîne d’approvisionnement, tout en encourageant les modes de transport économes en énergie, les entrepôts à haute efficacité énergétique et les véhicules à faibles émissions.

Enfin, une distinction claire doit être établie entre la part des investissements de l’État dédiée aux infrastructures publiques et aux connexions partagées, et celle investie par les entreprises pour leurs activités commerciales, en mobilisant les capitaux en fonction de l’efficacité de chaque projet, a-t-il ajouté.

Dans l’immédiat, il faudrait établir sans délai un mécanisme national de direction et de coordination de la logistique, réviser et identifier les goulets d’étranglement les plus critiques à éliminer impérativement dès la période initiale de 2027, mettre en place un programme de développement pour certains portes d’entrée et centres logistiques internationaux clés, et instituer un système d’indicateurs pour mesurer l’efficacité de la logistique nationale.

La priorité absolue doit être donnée à la levée immédiate des goulots d’étranglement, qu’il s’agisse des connexions d’infrastructures, des contrôles spécialisés, de la planification des centres logistiques ou du partage des données, a-t-il précisé.

En conclusion, il a rappelé l’objectif final d’aligner progressivement les coûts logistiques nationaux sur les moyennes régionales et mondiales, optimiser la qualité des services, maximiser la valeur ajoutée locale et consolider durablement la position du Vietnam au sein du réseau logistique régional.

VNA/CVN