Vietnam - Laos : coopération stratégique entre leurs organes législatifs

La visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, du 2 au 5 novembre 2026, vise à approfondir la coopération parlementaire et à concrétiser les engagements de haut niveau au bénéfice des deux peuples.

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Photo : Doan Tân/VNA/CVN

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, et de son épouse, son homologue lao, Sonexay Siphandone, et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 novembre 2026. Il s’agit de sa première visite officielle au Vietnam depuis son élection à la présidence de l’AN du Laos, le 5 octobre dernier.

Cette visite devrait donner un nouvel élan à la coopération entre les deux organes législatifs et contribuer à traduire les engagements bilatéraux en résultats concrets.

Le Vietnam et le Laos entretiennent une relation de voisinage et une amitié traditionnelle profonde, fondée sur une solidarité particulière et une coopération étroite. Établies officiellement le 5 septembre 1962, leurs relations ont été consolidées par la signature du Traité d’amitié et de coopération, le 18 juillet 1977.

En février 2019, les deux pays les ont élevées au niveau de "grande amitié, solidarité spéciale et coopération intégrale". En décembre 2025, leurs dirigeants ont convenu d'y ajouter la dimension de "connexion stratégique", afin de renforcer leur vision commune et leur engagement à long terme en faveur du développement durable et de la prospérité partagée.

Les échanges de haut niveau se sont intensifiés. En 2025, le secrétaire général du PCV Tô Lâm et le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith se sont rencontrés à six reprises. Au cours des dix premiers mois de 2026, les deux pays ont échangé plus de 100 délégations, dont 15 de haut niveau. Les visites d'État des dirigeants des deux Partis en janvier et février 2026 ont notamment réaffirmé la priorité accordée aux relations bilatérales.

Sur le plan économique, commercial et de l'investissement, les deux parties renforcent leur coopération, notamment dans les infrastructures de transport, l'énergie, les télécommunications et la logistique. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint trois milliards de dollars en 2025 et 1,6 milliard au cours des huit premiers mois de 2026. Les deux pays ambitionnent de porter ce montant à cinq milliards de dollars, puis à dix milliards dans les années à venir.

En août 2026, le Vietnam comptait 301 projets d'investissement au Laos, représentant plus de sept milliards de dollars de capitaux enregistrés. Au cours des huit premiers mois de l'année, 21 nouveaux projets vietnamiens y ont été lancés, pour près de 700 millions de dollars, soit quatre fois le montant enregistré en 2025. Les investissements concernent notamment les télécommunications, la banque, l'énergie, les mines, le caoutchouc et la transformation alimentaire.

La coopération en matière de défense et de sécurité demeure également un pilier essentiel. Les deux pays obtiennent par ailleurs des résultats positifs dans l'éducation, la formation, la culture, le tourisme et les échanges populaires. En 2025, le Vietnam a accordé 1.160 bourses d'études au Laos, auxquelles se sont ajoutées 25 bourses supplémentaires, tandis que le Laos en a offert 60 au Vietnam.

Les deux pays coopèrent également dans la préservation du patrimoine, notamment à travers la reconnaissance du parc national de Hin Nam No et du parc national de Phong Nha-Ke Bàng comme patrimoine naturel transfrontalier.

Dans ce contexte, la coopération parlementaire occupe une place importante. Les deux Assemblées nationales maintiennent des échanges de délégations, partagent leurs expériences législatives et renforcent leur coordination au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, notamment l'AIPA, l'UIP et l'APPF. Elles ont également établi des mécanismes de coopération entre jeunes parlementaires, femmes députées et commissions spécialisées.

La remise officielle au Laos, le 10 août 2021, du nouveau bâtiment de son Assemblée nationale, construit grâce au soutien du Vietnam, constitue un symbole marquant de cette solidarité. En 2025, les deux institutions ont également publié conjointement l'ouvrage 50 ans de relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et celle du Laos – Coopération intégrale et développement.

Cette visite revêt une importance particulière à l'approche de deux anniversaires majeurs en 2027 : le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération. Elle doit permettre aux deux parties de définir de nouvelles orientations stratégiques pour approfondir leur partenariat, au service des intérêts de leurs peuples, ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement régional et international.

VNA/CVN