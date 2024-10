Doha

Cinq axes de coopération au Sommet du dialogue pour la coopération asiatique

Premièrement, en tant que forum de dialogue et de coopération dans toute l’Asie, l’ACD doit promouvoir le multilatéralisme, ainsi que les mécanismes et forums régionaux, notamment l’ASEAN, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du rôle moteur de l’Asie. dialogue et la coopération pour la paix et la prospérité doivent devenir la mission de l’ACD et la responsabilité de chaque membre de l’ACD.

Deuxièmement, l’ACD doit accorder une plus grande priorité au renforcement de la coopération pour promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, en soutenant les pays dans la transition verte, la transformation numérique et technologique et le développement de technologies et de sources d’énergie nouvelles.

Troisièmement, il est nécessaire de garantir une chaîne d’approvisionnement régionale durable en favorisant la signature et la mise en œuvre d’accords de libre-échange, en limitant les barrières commerciales et en garantissant une chaîne d’approvisionnement asiatique résiliente, en particulier les chaînes d’approvisionnement alimentaire et énergétique.

Quatrièmement, le vice-ministre des AE a suggéré que la coopération de l'ACD doit se transformer pour s'adapter aux problèmes futurs et contribuer à résoudre efficacement les défis mondiaux, en se concentrant sur la garantie de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique et de la sécurité de l'eau ; améliorer la capacité à prévenir et à s’adapter au changement climatique.

Cinquièmement, promouvoir les liens et les échanges entre les peuples des pays à travers des programmes d'échanges culturels, des journées sportives et touristiques. La culture et le sport doivent devenir de nouveaux piliers dans le cadre de coopération de l'ACD. Les pays doivent intégrer la culture et le sport dans leurs stratégies globales de développement national et consacrer les ressources appropriées au développement de ces deux domaines importants.

Ayant pour thème "La diplomatie sportive", cet événement a souligné le rôle important du sport dans la promotion du dialogue, de la coopération et dans la contribution à la paix, à la stabilité et au développement durable du continent.

Ses discussions se sont concentrées sur les défis de sécurité mondiale, des solutions pour promouvoir un développement durable et inclusif et renforcer le rôle des pays en développement, sur la coopération intra-bloc dans des domaines clés, notamment les transports, la transformation numérique, l'économie numérique, la croissance verte, la conversion énergétique, la réponse au changement climatique...

Le 3e Sommet du dialogue pour la coopération asiatique a adopté la Déclaration commune de Doha, affirmant l'engagement des pays membres à continuer de promouvoir le dialogue et la coopération, en mettant efficacement en œuvre le Plan d'action de l'ACD pour la période 2021-2030 et la Vision 2030 de l'ACD avec 6 piliers comprenant la sécurité de l'eau, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire ; la connectivité multidimensionnelle ; la science, la technologie et l’innovation ; l’éducation, la formation et le développement des ressources humaines, la culture et le tourisme ; le développement durable et inclusif.

