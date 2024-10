Vietnam - Pérou

Dans le cadre de son voyage d'affaires au Pérou, le vice-ministre Hà Kim Ngoc est venu saluer le président du Congrès de la République, Eduardo Salhuana, a travaillé avec des responsables et des employés de la société Bitel, société-enfant du groupe Viettel dans ce pays.

Lors de la consultation politique, les deux parties ont affirmé leur détermination à porter l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays vers de nouveaux sommets. Les deux parties sont convenues d'exploiter davantage le potentiel de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines des télécommunications, des sciences et technologies, de l'agriculture, des mines, du tourisme, de la culture... Les deux parties sont engagées à améliorer encore l'efficacité de la coopération dans les mécanismes dont les deux parties sont membres tels que le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), à promouvoir la coopération entre l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et Alliance du Pacifique (AP).

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties se sont engagées à continuer de se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux et à se soutenir mutuellement dans leurs candidatures à des agences onusiens dans les temps à venir. Les deux parties ont partagé les vues de l'ASEAN sur le maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté, de la sécurité et la sûreté de la navigation et du survol en Mer Orientale et sur la résolution des différends par des moyens pacifiques sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international.

Lors d'un échange avec les dirigeants du Congrès de la République et du ministère des Affaires étrangères du Pérou, Hà Kim Ngoc a affirmé que le Vietnam considérait le Pérou comme un partenaire très important et la principale zone d'investissement du Vietnam en Amérique latine. Il a espéré que les agences gouvernementales et le Congrès de la République de Pérou continueraient à créer des conditions favorables pour que Bitel puisse promouvoir ses activités, se développer davantage et contribuer activement au développement durable et au processus de transformation numérique au Pérou.

Pour leur part, Eduardo Salhuana et John Peter Camino Cannock ont souligné que le Pérou attachait une grande importance aux relations avec le Vietnam et qu'il se coordonnerait étroitement avec le Vietnam pour promouvoir l'échange de délégations de haut niveau. Le vice-ministre John Peter Camino Cannock a exprimé son espoir que le Vietnam ouvrirait bientôt une ambassade permanente au Pérou. Les hauts responsables péruviens ont hautement apprécié le succès et la contribution de Bitel au développement socio-économique, en particulier dans les zones rurales et isolées du Pérou.

Auparavant, lors d'une séance de travail avec les dirigeants de Bitel, Hà Kim Ngoc a salué et apprécié les efforts et les réalisations importants réalisés par la société en matière d'investissement et de commerce au Pérou au cours des 10 dernières années. Il a souhaité que Bitel continue à affirmer fermement sa position comme l'une des principales entreprises de télécommunications et de services numériques au Pérou, à accompagner le gouvernement et le peuple péruviens dans le processus de transformation numérique et à contribuer davantage aux relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

