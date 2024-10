Développement social

L'ASEAN et le Vietnam affirment leurs engagements

La séance d'ouverture et le débat général annuel de la 3 e Commission chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles ont eu lieu le 3 octobre à New York, aux États-Unis, dans le cadre de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Au nom de l'ASEAN, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a prononcé un discours à la première séance, consacrée au développement social.

Dans son allocution, l'ambassadeur a déclaré que l'ASEAN considérait toujours le développement social comme une priorité absolue, en cohérence avec son engagement à mettre en œuvre l'Agenda 2023 de l'ONU pour le développement durable en vue de construire une société inclusive, équitable et centrée sur l'homme.

Il a également mis en exergue les efforts et les progrès significatifs réalisés par l'ASEAN dans la réduction et l'éradication de la pauvreté, la promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, ainsi que la valorisation du rôle et du potentiel des jeunes et la garantie des droits et du bien-être des personnes âgées et handicapées.

Le diplomate a réitéré l'engagement de l'ASEAN à promouvoir l'agenda pour le développement social, à mettre en œuvre la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025 et d'autres cadres de coopération connexes. L'objectif est de bâtir une communauté résiliente et inclusive, sans laisser personne de côté.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, dans son discours national, le ministre conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a a déclaré que les défis urgents actuels, tels que les conflits, le changement climatique, les disparités dans le niveau de développement et l'accès à l'éducation et aux services de santé, ainsi que la mise en œuvre des Objectifs de développement durable qui n'ont pas encore atteint les progrès fixés, affectent négativement la cohésion sociale et la stabilité à l'échelle mondiale.

Pour relever ces défis, il faut des efforts conjoints et opportuns de la communauté internationale, dans lesquels les personnes doivent toujours être placées au centre de toutes les politiques et actions, a-t-il ajouté.

Partageant les efforts et les réalisations du Vietnam après près de quatre décennies de mise en œuvre du Doi Moi (Renouveau), l'ambassadeur Nguyên Hoàng Nguyên a affirmé que le Vietnam poursuivra ses efforts pour améliorer les politiques et les lois, renforcer la coopération internationale pour construire une société juste et donner la priorité à la garantie du bien-être et à la création de conditions favorables pour que les gens développent leur potentiel, contribuant ainsi au développement national.

VNA/CVN