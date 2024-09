Le dirigeant Tô Lâm préside une réunion sur le traitement des conséquences du typhon Yagi

Dans l'après-midi du 9 septembre, au siège du Comité central du Parti à Hanoï, le Politburo et le Secrétariat ont tenu une réunion sur la résolution des conséquences des crues et inondations dues aux impacts du typhon Yagi et sur la réponse aux crues, inondations et glissements de terrain. La réunion a été présidée par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Le Politburo a évalué le travail de prévention et de lutte contre le typhon ces derniers jours, ainsi que les risques éventuels à l’heure actuelle, et a discuté des tâches immédiates et des travaux à long terme.

Il a affirmé que le système politique dans son ensemble et le peuple ne devraient pas être négligents, qu’ils devraient accroître leur vigilance et élaborer de manière proactive des plans pour faire face aux intempéries, mobiliser au mieux les ressources pour assurer la sécurité et la stabilité de la vie de la population.

Le Politburo et le Secrétariat ont demandé aux organes compétents à tous les niveaux de continuer à se concentrer strictement sur la mise en œuvre de plans et de solutions pour surmonter les conséquences du typhon Yagi. Ils leur ont demandé de se concentrer tout d’abord sur le sauvetage des personnes en péril, la recherche des personnes disparues, les soins des blessés. Deuxièmement, il ne faut laisser personne manquer de nourriture, de vêtements, d’abri ou de refuge... Troisièmement, il faut résoudre les pannes et incidents dans les domaines de l'électricité, de l'eau, des télécommunications et d'autres domaines. Quatrièmement, il faut des statistiques précises et objectives sur les dommages afin de disposer de solutions appropriées, efficaces et rapides. Cinquièmement, il s'agit de répondre aux conséquences des fortes pluies survenues après le typhon, telles que les inondations, les crues soudaines, les glissements de terrain, les affaissements...

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Lors de la réunion, le dirigeant Tô Lâm a présenté ses condoléances aux familles des morts à cause du typhon Yagi.

Face aux fortes pluies persistantes, il a demandé aux organes compétents de continuer à mobiliser un maximum de ressources et de personnel pour minimiser les dégâts possibles.

Il a appelé les localités dans l’ensemble du pays à promouvoir l'esprit de solidarité pour soutenir celles en difficulté. En plus de soutenir rapidement les gens affectés, il est nécessaire d'accorder l'attention aux moyens, aux fournitures essentielles et à la nourriture des forces en service...

Le dirigeant a souligné qu'il était nécessaire de mobiliser toute la société pour soutenir les personnes et les entreprises dans les localités touchées par les intempéries, de poursuivre la communication afin que la population puisse réagir de manière proactive aux crues et inondations, de renforcer la sécurité et l'ordre social...

"Promouvoir le rôle des forces militaires et policières dans la participation aux secours à la population, en lui fournissant les produits de première nécessité", a-t-il déclaré.

VNA/CVN