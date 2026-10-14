Le dirigeant Tô Lâm reçoit le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 14 octobre à Hanoï, le général Khamlieng Outhakaysone, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), vice-Premier ministre et ministre de la Défense, en visite officielle au Vietnam pour participer à la 10 e rencontre annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge et assister au 5 e exercice conjoint de défense civile des trois armées.

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À cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour les réalisations importantes et globales accomplies ces dernières années, notamment le maintien de la stabilité politique, la défense de la sécurité nationale et les efforts de développement socio-économique ayant permis au Laos de sortir, en 2026, de la catégorie des pays les moins avancés.

Il a également salué les résultats du récent plénum du Comité central du PPRL et la désignation des principaux dirigeants lors de la deuxième session de la 10e législature de l’Assemblée nationale lao.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient la plus haute priorité aux relations Vietnam-Laos et étaient prêts à partager leurs expériences et à soutenir le Laos dans son processus de rénovation et d’intégration internationale.

Saluant les résultats de la coopération entre les ministères de la Défense et les armées des deux pays, il a souligné que la coopération en matière de défense et de sécurité constituait l'un des piliers essentiels des relations bilatérales. Il a appelé à consolider la confiance politique stratégique, à maintenir les visites, les contacts et les dialogues de défense à tous les niveaux, à mettre en œuvre de manière substantielle les mécanismes de coopération existants et à renforcer la coordination entre les organismes, les unités, les régions militaires et les forces armées des deux pays.

Le dirigeant To Lam a également réaffirmé le soutien du Vietnam au renforcement de la solidarité et de la coopération en matière de défense entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Il a estimé que la rencontre annuelle des ministres de la Défense et l’exercice conjoint de défense civile contribuaient concrètement à consolider la confiance, à améliorer la coordination et à faire face aux défis communs.

Pour sa part, Khamlieng Outhakaysone a transmis au secrétaire général et président To Lam et aux dirigeants vietnamiens les salutations des principaux dirigeants lao. Il a présenté les principales évolutions au Laos, notamment la mise en œuvre de la résolution du 12e Congrès national du Parti, et exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant et efficace du Vietnam.

Il a affirmé que, quelles que soient les évolutions de la situation régionale et internationale, le Parti, l’État, l’armée et le peuple lao resteraient aux côtés de leurs homologues vietnamiens afin de préserver et de renforcer durablement l’amitié particulière entre les deux pays. Il s’est engagé à coordonner étroitement avec le ministère vietnamien de la Défense la mise en œuvre des accords conclus à haut niveau et entre les deux ministères.

Le dirigeant To Lam a remercié le Laos pour son aide dans la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats vietnamiens tombés au Laos, une contribution importante à la campagne vietnamienne des "500 jours et nuits".

Il a appelé les deux ministères de la Défense à bien préparer les activités de l'"Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos 2027", qui marquera le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays. Ces activités contribueront à transmettre leur histoire commune et à renforcer la solidarité, notamment auprès des jeunes générations.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a adressé ses salutations cordiales et ses meilleurs vœux à son homologue Thongloun Sisoulith ainsi qu’aux autres dirigeants lao.

VNA/CVN