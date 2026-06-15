Tô Lâm reçoit l’ambassadeur du Danemark en fin de mandat

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a reçu dans l’après-midi du 15 juin, à Hanoï, l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a félicité l’ambassadeur pour la réussite de sa mission au Vietnam et a hautement apprécié sa contribution au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il a souligné que l’ambassadeur avait joué un rôle de passerelle efficace entre les autorités, les collectivités locales et les entreprises des deux pays, contribuant à la concrétisation de nombreuses orientations de coopération bilatérale en projets concrets.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm s’est dit satisfait du développement positif des relations Vietnam - Danemark ces dernières années. Il a rappelé que l’établissement du Partenariat stratégique vert en 2023 constitue une étape importante, ouvrant de nouvelles opportunités dans les domaines de la croissance verte, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique.

Il a également salué les investissements croissants des entreprises danoises au Vietnam, notamment dans des projets de grande envergure utilisant des technologies avancées et respectueuses de l’environnement, en phase avec les orientations de développement durable du Vietnam. L’ouverture de la ligne aérienne directe Hanoï - Copenhague en décembre 2025, ainsi que la politique vietnamienne d’exemption de visa pour les citoyens danois, ont également été citées comme des facteurs importants favorisant les échanges économiques, touristiques et humains.

Photo : VNA/CVN

À l’approche du 55e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Danemark (1971 - 2026), Tô Lâm a souligné l’importance de cette étape pour faire le bilan des acquis et définir les perspectives futures. Il a mis en avant les bases solides de l’amitié bilatérale, construites au fil des décennies, ainsi que les convergences de vision en matière de développement durable, notamment dans l’économie verte, l’économie circulaire et l’économie maritime. Il a également insisté sur le rôle croissant des échanges culturels, sportifs et entre les peuples.

Sur cette base, il a proposé de continuer à promouvoir efficacement le Partenariat stratégique vert et de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que le commerce, l’investissement, la science et la technologie, l’éducation, la culture et les échanges humains, afin de rendre les relations bilatérales plus globales et substantielles.

Renforcer davantage la coopération

L’ambassadeur Nicolai Prytz a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et a déclaré être honoré d’avoir servi au Vietnam à une période de développement dynamique des relations bilatérales. Il a salué les réalisations économiques et sociales du Vietnam, ainsi que sa stratégie de réforme, d’innovation, de transformation numérique et de transition verte.

Il a indiqué que le Danemark considère le Vietnam comme un partenaire clé en Asie - Pacifique et souhaite renforcer davantage la coopération dans la région. Selon lui, les relations bilatérales reposent sur une confiance politique solide et une amitié de longue date, avec une coopération de plus en plus approfondie et efficace.

L’ambassadeur danois a également souligné la présence de plus de 150 entreprises danoises au Vietnam. Les investissements de groupes tels que LEGO, Pandora et A.P. Moller-Maersk témoignent de la confiance du Danemark dans le potentiel de développement du Vietnam, tout en contribuant au transfert de technologies, à l’innovation et au développement durable. Il a aussi noté la croissance du tourisme vietnamien auprès des Danois et l’intérêt croissant des entreprises vietnamiennes pour le marché danois.

Enfin, il a réaffirmé l’engagement du Danemark à accompagner le Vietnam dans sa transition verte, en particulier dans les énergies renouvelables, l’éolien offshore, les infrastructures vertes, la transformation numérique et l’agriculture durable. Il a exprimé sa confiance dans le potentiel de coopération future entre les deux pays.

À cette occasion, Tô Lâm a demandé à l’ambassadeur danois de transmettre ses salutations au Roi Frederik X, à la Reine Mary et au peuple danois, et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions, en restant un ami proche du Vietnam.

VNA/CVN