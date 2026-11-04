Le Front de la Patrie du Vietnam transmet son expertise pratique aux cadres lao

Le programme de formation comprend des études thématiques, des séances de partage d’expériences, des visites sur le terrain, des échanges culturels ainsi que des activités liées aux relations extérieures.

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Photo : daidoanket/CVN

Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Nguyên Phi Long, a rencontré, mercredi 4 novembre à Hanoï, une délégation de cadres du Front lao d’édification nationale (FLEN).

La délégation lao se trouve au Vietnam pour participer à une formation d’un mois, organisée par le Comité central du FPV et réunissant 40 participants.

Le programme comprend des études thématiques, des séances de partage d’expériences, des visites sur le terrain, des échanges culturels ainsi que des activités liées aux relations extérieures.

Les thèmes principaux portent sur le système politique du Vietnam ; l’organisation, le rôle et les relations du FPV ainsi que des organisations sociopolitiques dans le renforcement du bloc de grande union nationale ; la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos ; ainsi que la diplomatie populaire et le rôle des communautés vietnamiennes au Laos et des communautés lao au Vietnam.

La délégation a également rendu visite à l’ambassade du Laos au Vietnam et a échangé des expériences avec les comités du FPV de Hanoï et de Ninh Binh.

En accueillant la délégation, Nguyên Phi Long a transmis les salutations de Bùi Thi Minh Hoài, présidente du Comité central du FPV. Évoquant la rencontre du 3 novembre entre le président de l’Assemblée nationale du Laos et la dirigeante du FPV, il a souligné que les deux parties avaient mis en avant l’importance de la coopération et du partage d’expériences en matière de mobilisation et de rassemblement des citoyens, issus de tous horizons, en faveur du développement national.

Photo : daidoanket/CVN

Le responsable a insisté sur le fait que les relations entre le Vietnam et le Laos, bâties et cultivées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, constituent un bien inestimable. La coopération entre les deux organisations de front national est devenue, par ailleurs, de plus en plus concrète, contribuant ainsi à la mise en œuvre des missions définies par les deux Partis et les deux États.

Il a préconisé une amélioration continue des programmes de formation, en accordant une attention accrue aux activités pratiques et aux échanges d’expériences, afin que les responsables participants puissent renforcer la coordination entre les deux fronts une fois de retour dans leur pays.

Nguyên Phi Long s’est dit convaincu que cette formation permettrait aux responsables lao d’acquérir des connaissances, des compétences et une expérience pratique supplémentaires, tout en encourageant la venue d’autres délégations laotiennes au Vietnam pour participer à des programmes de formation.

Dans la perspective de l’"Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam - Laos 2027", il a invité les deux fronts à intensifier les échanges entre les peuples et à organiser conjointement des activités visant à promouvoir l’amitié traditionnelle, notamment auprès des jeunes générations.

Au nom de la délégation, Phengphan Bouphaphon, cheffe du département de la propagande du Comité central du FLEN , a remercié le Comité central du FPV pour son accueil chaleureux et son soutien, réaffirmant sa volonté de conseiller les dirigeants lao sur le renforcement accru de la coopération entre les deux fronts et les peuples des deux pays.

VNA/CVN