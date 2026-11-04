Le Premier ministre Lê Minh Hung reçoit le président d’Airbus International

Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu, le 4 novembre à Hanoï, Wouter van Wersch, président d’Airbus International, appelant le groupe européen à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans l’aéronautique, le spatial et le transfert de technologies.

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Photo : VNA/CVN

Cette rencontre intervient à l’occasion du 40e anniversaire de la présence d’Airbus au Vietnam. Le chef du gouvernement a salué les résultats de la coopération entre les deux parties au cours des quatre dernières décennies, soulignant qu’Airbus fournissait une grande partie des avions exploités par les compagnies aériennes vietnamiennes et coopérait également avec le pays dans le domaine des satellites d’observation.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a rappelé que le Vietnam accordait une grande importance à ses relations avec la France, son premier partenaire stratégique global au sein de l’UE. La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lam, les 10 et 11 septembre 2026, a contribué à approfondir les relations bilatérales, notamment à travers des projets impliquant Airbus.

Soulignant le potentiel du marché vietnamien, qui compte plus de 100 millions d’habitants et bénéficie d’une hausse rapide des revenus, le Premier ministre a évoqué les grands projets d’infrastructures en cours, notamment les aéroports de Gia Binh et de Long Thành, ainsi que le développement de zones économiques spéciales et de la logistique.

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Dans ce contexte, il a invité Airbus à renforcer sa coopération avec les partenaires vietnamiens à travers des projets d’envergure, à la hauteur du partenariat stratégique global Vietnam - France et du potentiel du groupe. Il a notamment proposé d’accélérer les projets dans l’aéronautique et le spatial, de développer la recherche, le transfert de technologies, la formation de personnel hautement qualifié et les capacités de production, ainsi que de renforcer la supervision et la sécurité des opérations aériennes.

Le chef du gouvernement a également proposé à Airbus d’étudier la possibilité de créer un centre de maintenance et de réparation d’avions au Vietnam, notamment à proximité des aéroports internationaux de Long Thành et de Gia Binh. Il a appelé le groupe à aider les compagnies aériennes vietnamiennes à honorer leurs contrats d’acquisition d’avions, alors qu’elles développent leurs flottes et ouvrent de nouvelles lignes.

Par ailleurs, le Premier ministre a souhaité qu’Airbus encourage la France à ratifier rapidement l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA), afin de faciliter les activités et les investissements des entreprises européennes au Vietnam.

De son côté, Wouter van Wersch a salué le développement rapide du Vietnam et les bonnes relations entre le pays, l’UE et la France. Il a indiqué que le Vietnam jouait un rôle important dans le succès d’Airbus, précisant que 230 avions du groupe étaient actuellement en service dans le pays et que 220 appareils supplémentaires devraient y être déployés prochainement.

Le dirigeant d’Airbus a souligné que les investissements vietnamiens dans les infrastructures et l’industrie aéronautiques, notamment les projets de Long Thành et de Gia Binh, ouvraient de nouvelles perspectives de coopération. Il a réaffirmé que le Vietnam constituait une priorité majeure pour le groupe, qui souhaite développer un partenariat à long terme allant au-delà de la fourniture d’avions.

À l’occasion de ses 40 ans de présence au Vietnam, Airbus a réaffirmé son engagement à renforcer sa coopération dans l’aviation commerciale, le spatial, la production industrielle, le transfert de technologies, la formation de personnel qualifié, ainsi que la transformation numérique et les applications de l’intelligence artificielle.

VNA/CVN