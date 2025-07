Liban : un mort et cinq blessés dans des attaques israéliennes visant le Sud du pays

Un membre du Hezbollah libanais a été tué et cinq autres personnes ont été blessées samedi 5 juillet lors de frappes aériennes israéliennes distinctes dans le Sud du Liban, selon des sources officielles et de sécurité.

L'une des frappes a visé la ville de Bint Jbeil, dans le centre du Sud du Liban, où un avion israélien a frappé un véhicule au rond-point Martyr Salah Ghandour. L'attaque a tué une personne et en a blessé deux autres, selon un communiqué du Centre des opérations d'urgence de la santé publique, affilié au ministère de la Santé publique, et l'Agence nationale de presse libanaise.

Une autre frappe de drone sur la ville de Shebaa a fait un blessé. Lors d'un autre raid israélien dans la ville de Shaqra, deux autres personnes ont été blessées, dont l'une se trouve dans un état critique, selon les mêmes sources.

Une source de sécurité libanaise a confirmé à Xinhua que la personne tuée lors de la frappe sur Bint Jbeil était Haitham Mustafa, un membre du Hezbollah. La personne blessée à Shebaa a été identifiée comme étant Mohammad Bassam Dallah, membre des Brigades de la résistance libanaise, affiliées au Hezbollah.

Ces événements sont survenus en dépit d'un accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis et la France entre le Hezbollah et Israël, en vigueur depuis le 27 novembre 2024, qui a mis fin à plus d'un an d'affrontements, déclenchés par le conflit dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne continue de mener occasionnellement des frappes au Liban, affirmant qu'elles sont destinées à éliminer les "menaces" du Hezbollah.

