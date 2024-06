Programme stratégique de l'UE pour la période 2024-2029

Les dirigeants de l'UE ont discuté et sont convenus collectivement des orientations et des objectifs de l'UE pour la période 2024-2029.

Le programme stratégique de l'UE pour la période 2024-2029 a été adopté lors de la réunion du Conseil européen qui s'est tenue le 27 juin 2024. Il vise avant tout à renforcer la souveraineté de l'Union, à répondre aux aspirations des citoyens européens exprimées lors des élections européennes du 9 juin dernier et à relever les défis à venir que sont les transitions climatique et numérique, la compétitivité ou encore la migration.

"En tant qu’Union et États membres, ... nous renforcerons notre compétitivité et deviendrons le premier continent climatiquement neutre, en réussissant les transitions climatique et numérique..."

Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont pris les responsabilités qui s'imposent en matière de sécurité et de défense, en renforçant leur capacité à agir pour défendre leurs intérêts.

Sur le plan international, l'UE compte bien peser dans les grandes décisions. "Nous prendrons l'initiative de relever les défis mondiaux, en défendant le droit et les institutions internationales, une gouvernance mondiale équitable, un multilatéralisme inclusif, ainsi qu'une croissance et un développement durables", lit-on dans les conclusions du sommet européen.

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil européen s'est fixé plusieurs priorités. Sur le marché unique, l'UE entend supprimer les obstacles qui subsistent, notamment en ce qui concerne les services et les biens essentiels, et veillera à garantir l’égalité d’accès au marché unique grâce à l’amélioration de la connectivité.

"Nous créerons des marchés européens des capitaux véritablement intégrés, accessibles et attrayants pour tous les citoyens et toutes les entreprises, et qui profiteront à tous les États membres", soulignent les conclusions du sommet.

En matière agricole, l'UE compte promouvoir un secteur compétitif, durable et résilient qui continue à garantir la sécurité alimentaire.

Promouvoir un environnement favorable à l’innovation et aux entreprises

"Pour permettre aux entreprises de prospérer, nous allons réduire de manière ambitieuse la charge bureaucratique et réglementaire à tous les niveaux, et simplifier, accélérer et numériser les procédures administratives, y compris l’octroi de permis..."

Des économies sociales de marché fortes et compétitives seront le moteur de la réalisation des ambitions de l'UE, ont-ils ajouté.

Enfin, la défense et la promotion de "nos valeurs fondatrices" - le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme - restent la pierre angulaire de l'UE.

Les Vingt-Sept entendent adopter une approche globale de la gestion des migrations et des frontières.

Le Conseil européen a invité les trois piliers européens (le Conseil, le Parlement et la Commission) à mettre en œuvre ces priorités au cours du prochain cycle institutionnel, en respectant l'équilibre institutionnel des pouvoirs prévus par les traités, ainsi que les principes d'attribution, de subsidiarité et de proportionnalité.

