Biden et Trump s'affrontent lors du premier débat de l'élection présidentielle de 2024

Le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump sont montés sur la scène du studio de CNN à Atlanta jeudi soir 27 juin pour le premier débat de l'élection présidentielle de 2024.

>> Biden gagne le primaire démocrate dans l'État du Dakota du Nord

>> Élus, grands patrons : Donald Trump à Washington pour une opération séduction

>> La Cour suprême américaine refuse de restreindre les interventions de l'État auprès des réseaux sociaux

Photo : Forbes/VNA/CVN

Sans se serrer la main, le président démocrate sortant Biden et son rival républicain Trump se sont livrés à des échanges féroces durant environ 90 minutes.

Ils ont débattu d'une série de sujets, dont la politique économique des États-Unis, les dossiers sur l'immigration et la frontière, le droit à l'avortement, la politique étrangère, les soins de santé et le changement climatique.

Les deux candidats se sont mutuellement accusés d'être inaptes à exercer la fonction de président des États-Unis.



Bien qu'il ait parlé plus longtemps que M. Biden, M. Trump n'a pas répondu directement à certaines questions et ses déclarations contenaient de nombreuses exagérations et faussetés.

De nombreux téléspectateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux, qualifiant le débat de "désastre", de "catastrophe" et de "perte de temps", exprimant leurs inquiétudes quant à l'avenir des États-Unis.

De nombreux sondages montrent que la majorité des électeurs américains se méfient d'un nouvel affrontement Biden - Trump lors de l'élection présidentielle de 2024, la proportion d'électeurs ayant une opinion négative des deux candidats ayant atteint son plus haut niveau depuis 30 ans.

Le deuxième débat présidentiel pour l'élection américaine de novembre prochain, organisé par ABC, aura lieu le 10 septembre.

Xinhua/VNA/CVN