Le concours "Jeunes Reporters Francophones 2024" se présente dans deux universités à Hanoï

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2023" : 14 prix remis



>> "Jeunes Reporters Francophones 2024" : Créer, innover, entreprendre en français

>> Règlement du concours "Jeunes Reporters Francophones 2024"

Placée sous le thème "Créer, innover, entreprendre en français", l'édition de 2024 a pour objectif de créer un forum permettant aux jeunes de partager et d'échanger sur les multiples opportunités et le dynamisme de l'espace francophone, tout en encourageant la créativité, l'innovation, et l'entrepreneuriat comme leviers de création d'emplois pour la jeunesse.

L'ambition est de promouvoir la rédaction en langue française auprès des étudiants francophones, en les incitant à mettre en lumière des idées ou initiatives dans les domaines de la création, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

Pour encourager davantage d'étudiants des établissements francophones de Hanoï à participer à cette 9e édition, la rédaction du Courrier du Vietnam a organisé des séances de travail avec la direction et les étudiants de l'Université de Hanoï et de l'Université Phenikaa. La rédactrice en chef adjointe, Doàn Y Vi, a été chaleureusement accueillie par les étudiants, impatients d'en savoir plus sur cette compétition journalistique dédiée aux jeunes francophones de 18 à 35 ans.

Mme Y Vi a présenté en détail le thème et les règlements du concours, tout en offrant des conseils utiles sur la rédaction des articles journalistiques aux étudiants. À cette occasion, elle a également présenté Le Courrier du Vietnam et ses différents produits : l'hebdomadaire, le journal en ligne, l'émission télévisée et le podcast. Après 72 ans d'existence et de développement, Le Courrier du Vietnam, seul journal en langue de Molière au Vietnam, s'affirme comme un pont qui relie le pays à la communauté francophone.

"Chanceuse d'être primée"

Une centaine d'étudiants se sont réunis dans la salle de conférence de l'Université de Hanoï pour rencontrer la rédactrice en chef adjointe du Courrier du Vietnam. "La plupart d'entre eux sont en 3e et 4e années de notre département, avec une spécialité en tourisme et communication d'entreprise", a précisé Dang Thi Viêt Hoa, vice-doyenne du Département de français. "Dotés de bonnes compétences linguistiques, ces jeunes ont davantage confiance en eux. De plus, ils manifestent un grand intérêt pour le métier journalistique et promettent de participer activement à ce concours", a-t-elle ajouté.

En effet, de nombreux candidats de l'Université de Hanoï ont été primés lors des éditions précédentes. Thu Huyên, ancienne étudiante, qui a remporté le prix de l'"Étudiant talentueux" décerné par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), n'a pas caché ses émotions en se remémorant ce moment où son groupe a été honoré lors de la cérémonie de remise des prix du concours en 2022.

"Je suis heureuse et très fière d’avoir reçu cette récompense. Mes équipiers et moi partagions un même intérêt pour la culture, et notre article primé était le fruit d'un travail acharné et de rencontres enrichissantes avec le poète Nam Thi", a confié la jeune femme lors de la rencontre. "Actuellement chargée de communication, je me considère chanceuse d'avoir été récompensée à ce concours. Cette expérience m'a ouvert d'énormes opportunités pour ma carrière", a-t-elle partagé, en exprimant l'espoir que de nombreux étudiants de l'université seront présents à la cérémonie de remise des prix cette année.

Enthousiasme palpable à l'Université Phenikaa

Le Département de français de l'Université Phenikaa a été créé en 2023, et cette année, il accueille sa deuxième promotion. Les professeurs et les étudiants ont manifesté un grand enthousiasme à l'idée de participer à ce concours journalistique. Lors de la séance de travail entre la direction de l'établissement et la délégation du Courrier du Vietnam, le Pr. associé - Dr. Nguyên Phú Khánh, vice-recteur de l'université, s'est déclaré "impressionné" par l'attrait de cette compétition au sein de la communauté francophone au Vietnam.

"Plusieurs enseignants de notre équipe pédagogique ont suivi leur parcours académique en France et pratiquent donc le français", a indiqué M. Khánh, affirmant que "cet événement contribuera grandement à propager l'amour pour la langue de Molière auprès des étudiants du Département de français de Phenikaa".

"Nous sommes prêts à accompagner nos étudiants dans ce concours, en les encourageant à exprimer leurs initiatives en langue française", a renchéri Nguyên Thuy Yên, doyenne du Département de français.

Avec le soutien chaleureux des professeurs, on espère que les étudiants francophones auront davantage confiance en eux pour rédiger de meilleurs articles pour cette 9e édition du concours "Jeunes Reporters Francophones".

Pour plus d'informations sur les règlements et les modalités de candidature, rendez-vous sur lecourrier.vn.

Texte : Hông Anh/CVN

Photos : Truong Trân/CVN