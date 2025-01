Le Comité exécutif de l’APF conclut sa réunion à Cân Tho

Présidée par le président de l’APF, Hilarion Etong, qui est également premier vice-président de l’Assemblée nationale du Cameroun, la réunion a achevé avec succès l’ensemble de son ordre du jour, en mettant l’accent sur la communauté francophone face aux bouleversements de l’ordre mondial, sur un rapport de la directrice générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Caroline St-Hilaire, et sur la coopération entre l’OIF et l’APF pour coordonner les efforts dans la construction d’une coopération multilatérale et solidaire.

Les membres du Bureau ont également examiné les rapports sur les crises politiques dans certains pays membres, les activités des commissions et des régions, l’admission des membres et les programmes de coopération interparlementaire; et a approuvé le budget et le programme opérationnel pour 2025.

Il a adopté à l’unanimité la Déclaration de Cân Tho sur la coopération francophone en matière d’agriculture durable, de sécurité alimentaire et de réponse au changement climatique.

Il s’agissait de l’un des principaux résultats de la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d’agriculture durable, de sécurité alimentaire et de changement climatique, initiée et organisée par l’Assemblée nationale du Vietnam, le 21 janvier à Cân Tho, en même temps que la réunion du Comité exécutif de l’APF.

La déclaration met en lumière le rôle crucial du secteur agricole au sein des pays membres de l’APF face aux défis environnementaux contemporains. Elle souligne particulièrement l’urgence d’une transition vers des pratiques agricoles durables, tout en reconnaissant l’interconnexion entre agriculture, changement climatique et enjeux sociaux.

Le texte appelle à une mobilisation sans précédent, prônant le renforcement des partenariats multilatéraux à tous les échelons. Une attention particulière est portée à la protection des populations vulnérables face aux impacts climatiques.

La déclaration sera examinée plus avant par l’APF et intégrée à son ordre du jour approprié et aux mécanismes connexes.

VNA/CVN