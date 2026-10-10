Le Club de football de la Police de Hanoï décoré pour ses 70 ans

Le 10 octobre, le club de police de Hanoï a organisé une cérémonie pour célébrer son 70 e anniversaire (10 octobre 1956 - 10 octobre 2026) et recevoir la médaille du Travail de première classe.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté à l'événement et a prononcé un discours d'encouragement à l'adresse des générations de dirigeants, d'entraîneurs et de joueurs du club. Était également présent le général Lương Tam Quang, membre du Bureau politique, ministre de la Police et président de l'Association sportive de la Police populaire.

S'exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que la création du club, deux ans après la libération de la capitale, alors que celle-ci faisait encore face à de nombreuses difficultés, témoignait de l'attention portée par le Président Hô Chi Minh et les dirigeants du Parti, de l'État et de la ville de Hanoï aux conditions de vie de la population et des membres de la Police. Il s'est réjoui des perspectives de développement de l'équipe, grâce à son riche héritage, à l'enthousiasme des jeunes générations et au soutien des autorités.

Il a appelé à investir de manière structurée dans le club, à attirer les talents et à développer la formation dès le plus jeune âge. Il a exhorté les jeunes joueurs à perpétuer la tradition et à contribuer à faire rayonner le nom du Vietnam sur la scène internationale. Il a également demandé au ministère de la Police ainsi qu'à la Police de Hanoï et aux autorités municipales de continuer à soutenir la formation des jeunes et de permettre aux joueurs en fin de carrière de devenir entraîneurs au sein du mouvement sportif de la Police populaire.

À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a félicité le club pour l'attribution de l’Ordre du Travail de première classe, une haute distinction récompensant sept décennies d'efforts et de contributions.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours commémoratif, le colonel Nguyễn Tiến Đạt, directeur adjoint de la Police de Hanoï et président du club, a rappelé que les 70 ans d'histoire de l'équipe étaient liés à ceux de la Police de la capitale. Surmontant les difficultés, les générations de joueurs ont forgé une identité propre, fondée sur la discipline, la solidarité, la détermination et l'élégance, faisant du club une fierté pour les supporters.

Au nom de la Commission policière centrale et du ministère de la Police, le général Lương Tam Quang a demandé à la Police de Hanoï et au club de mettre en œuvre les directives du dirigeant Tô Lâm. Il a souligné la nécessité pour le club d'élaborer une stratégie claire afin de renforcer sa contribution au sport national et à celui de la Police populaire.

Le ministre a demandé à la Police de Hanoï de veiller au développement du club et à la mise en œuvre des politiques en faveur de ses membres. Il a insisté sur la nécessité de bâtir une équipe professionnelle, unie et disciplinée, de recourir davantage aux sciences et technologies dans l'entraînement, de former de jeunes talents et de renforcer la coopération avec les partenaires vietnamiens et étrangers afin de mobiliser des ressources pour le développement du club.

VNA/CVN