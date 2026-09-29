Faire connaître les valeurs de l’art martial traditionnel vietnamien à l’international

Selon la Fédération vietnamienne des arts martiaux traditionnels, du 30 septembre au 5 octobre 2026, la ville de Cervia, dans la province de Ravenne, en Émilie-Romagne, en Italie, accueillera la communauté internationale des arts martiaux traditionnels vietnamiens à l’occasion d’une série d’activités consacrées aux compétitions, à la formation, aux échanges professionnels et culturels, ainsi qu’à la mise en réseau.

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Le temps fort de cette manifestation sera le Championnat du monde et le Championnat du monde junior des arts martiaux traditionnels vietnamiens – Italie 2026, organisés par la Fédération mondiale des arts martiaux traditionnels vietnamiens (WFVV).

L’événement réunira des représentants de 29 pays, plus de 500 entraîneurs et athlètes, et proposera 378 épreuves, comprenant des épreuves techniques et de combat pour différentes catégories d’âge. Le programme prévoit également des stages de formation et de perfectionnement destinés aux arbitres internationaux, des échanges professionnels et culturels, ainsi que des rencontres entre organisations, écoles d’arts martiaux, entraîneurs et pratiquants des arts martiaux traditionnels vietnamiens de différents pays.

L’Assemblée générale de la WFVV pour le deuxième mandat se tiendra également dans le cadre de cette manifestation. Elle permettra d’évaluer les résultats du premier mandat, d’examiner les questions liées à l’organisation, aux ressources humaines et aux activités techniques, de finaliser les statuts et règlements, et de définir les orientations pour le développement des arts martiaux traditionnels vietnamiens à l’échelle internationale au cours de la prochaine période.

Elle constituera également un forum d’échanges sur le développement de la discipline, la formation, la constitution d’équipes d’entraîneurs et d’arbitres, l’amélioration de l’organisation des compétitions et le renforcement des liens entre les organisations d’arts martiaux traditionnels vietnamiens dans le monde.

La délégation vietnamienne sera conduite par le Dr Nguyên Ngoc Anh, président de la Fédération vietnamienne des arts martiaux traditionnels. Elle comptera 83 responsables, arbitres, entraîneurs et athlètes, dont 40 sportifs sélectionnés parmi ceux ayant obtenu des résultats remarquables dans des compétitions nationales et internationales.

Cette participation permettra aux athlètes vietnamiens de se mesurer à des adversaires internationaux, d’améliorer leur niveau, d’acquérir de l’expérience et d’échanger avec la communauté des arts martiaux traditionnels vietnamiens dans différents pays ainsi qu’avec des sportifs étrangers.

La promotion des arts martiaux vietnamiens dans le cadre de la diplomatie culturelle figure parmi les orientations définies par la Décision n° 2013/QĐ-TTg du 30 novembre 2021 relative à la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030. Celle-ci prévoit notamment l’élaboration d’un projet visant à promouvoir les arts martiaux vietnamiens afin d’en faire un moyen de valoriser l’image du Vietnam.

Cette orientation figure également dans la Résolution N° 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique, qui met l’accent sur la valorisation de la culture vietnamienne dans le cadre de l’intégration internationale, le développement de clubs culturels et d’arts martiaux à l’étranger, l’organisation d’événements internationaux et le renforcement de la communication sur l’image du Vietnam.

À travers les compétitions et les activités culturelles, l’événement vise à faire connaître les valeurs des arts martiaux traditionnels vietnamiens, à promouvoir l’image du Vietnam et à renforcer les échanges culturels et sportifs internationaux.

VNA/CVN