ASIAD 2026 : le Vietnam décroche l’or en sepak takraw féminin

L'équipe féminine vietnamienne de sepak takraw a battu les Philippines 2-0 en finale du double féminin, remportant ainsi la deuxième médaille d'or de la délégation sportive vietnamienne aux Jeux asiatiques 2026 (ASIAD 2026).

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Cette victoire marque également le retour du sepak takraw féminin vietnamien sur la plus haute marche du podium des ASIAD après 20 ans d'attente.

Photo : VNA/CVN

Face aux Philippines, les joueuses vietnamiennes ont abordé le match avec confiance et ont rapidement pris le contrôle. Dans le premier set, le Vietnam a maintenu la pression, maîtrisé les échanges au filet et l'a emporté 15-8. Elles ont poursuivi sur leur lancée dans le deuxième set, sans laisser à leurs adversaires la possibilité de revenir dans le match. Des attaques précises et une défense solide ont permis au Vietnam de se détacher rapidement au score, avec une avance qui a atteint 6-1. Les Philippines ont tenté de réduire l'écart mais n'ont pas réussi à renverser la situation. Le Vietnam a conclu le deuxième set sur le score de 15-5, remportant le match 2-0 et s'adjugeant la médaille d'or.

Selon la liste officielle de l'équipe, Nguyên Thi Khanh Ly, Lê Thi Hông Liên et Nguyên Thi Thu Trang ont contribué à ce titre du sepak takraw vietnamien.

L'équipe féminine vietnamienne a connu un parcours difficile pour atteindre la finale. Après une défaite contre le Laos lors de son premier match de la phase de poules, l'équipe a rapidement retrouvé son rythme en battant le Myanmar et la Malaisie. En demi-finale, le Vietnam a battu la République de Corée 2-0 pour se qualifier pour la finale.

Cette victoire sur les Philippines confirme une nouvelle fois la place du sepak takraw vietnamien sur la scène continentale. Plus tôt, le 28 septembre, le trio composé de Nguyên Van Nhan, Ngô Thanh Long et Luong Công Minh avait remporté une médaille de bronze dans l'épreuve masculine de « regu » après s'être incliné face à la Thaïlande en demi-finale. Le sepak takraw a ainsi rapporté une médaille d'or et une médaille de bronze à la délégation sportive vietnamienne aux ASIAD 2026.

Cette médaille d'or est également la deuxième décrochée par le Vietnam lors de ces Jeux, après celle obtenue en karaté. Avec ce nouveau titre en sepak takraw, le Vietnam compte désormais 20 médailles : deux en or, une en argent et 17 en bronze.

VNA/CVN