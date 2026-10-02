FIFA ASEAN Cup 2026 : le Vietnam jouera pour la troisième place

Le Vietnam a renversé le Pakistan 4-2 lors de son dernier match du groupe B de la FIFA ASEAN Cup 2026, disputé le 2 octobre au stade Gelora Bung Karno, en Indonésie, terminant ainsi deuxième de son groupe et décrochant son billet pour le match pour la troisième place.

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Photo : VNA/CVN

Avec pour objectif de prendre au moins un point afin de s’assurer cette place, le Vietnam a connu une entame difficile face à une équipe pakistanaise combative. Les hommes du sélectionneur Kim Sang Sik ont eu du mal à se créer des occasions franches et une erreur défensive leur a coûté cher. À la 31e minute, profitant d’une perte de balle et d’un manque de coordination de la défense vietnamienne, Mohib Ullah s’est retrouvé face au gardien Patrik Le Giang et a ouvert le score pour le Pakistan.

Mené au score, le Vietnam a haussé le rythme dès le début de la seconde période. L’entrée en jeu de Nguyên Dinh Bac et Phan Tuân Tài a rendu son jeu plus incisif.

À la 50e minute, Hai Long, servi par Phan Tuân Tài, a éliminé un défenseur pakistanais avant d’égaliser. Sept minutes plus tard, le Vietnam a pris l’avantage. Après un bon travail sur le côté gauche, Dinh Bac a servi Hoàng Duc, qui a marqué d’une reprise en première intention pour porter le score à 2-1.

Le Vietnam a continué à mettre la pression et Dinh Bac a inscrit le troisième but à la 80e minute.

Kaleem Ullah a réduit l’écart à 3-2 à la 88e minute, mais Williams Minh Hoang, servi par Dinh Bac, a scellé la victoire vietnamienne 4-2 à la 90e minute. Il s’agissait de son premier but sous les couleurs de la sélection nationale.

Avec cette victoire, le Vietnam a terminé la phase de groupes avec six points, à la deuxième place du groupe B derrière la Thaïlande. Cette dernière avait battu le Vietnam 2-0 lors de la deuxième journée et s’était déjà assuré une place en finale après deux victoires.

La FIFA ASEAN Cup 2026, organisée pour la première fois par la FIFA, réunit 14 sélections et se déroule du 24 septembre au 5 octobre en Indonésie et à Hong Kong (Chine).

Le Vietnam affrontera la Malaisie, deuxième du groupe A, dans le match pour la troisième place le 5 octobre, tandis que la Thaïlande rencontrera l’Indonésie en finale.

VNA/CVN