ASIAD 2026 : le sepak takraw féminin offre au Vietnam son troisième or

L’équipe féminine vietnamienne de sepak takraw a battu la Thaïlande 2-1 en finale par équipes de quatre, au Japon. Elle offre au Vietnam sa troisième médaille d’or de ces ASIAD 2026.

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Photo : Tam Ninh

Les Vietnamiennes ont battu la Thaïlande 2-1 en finale du quadrant (équipes de quatre), samedi 3 octobre au matin, aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026 de Nagoya. Après le kata féminin et le double féminin de sepak takraw, il s’agit de la troisième médaille d’or du Vietnam lors de cette édition.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a abordé la finale avec confiance, s’appuyant notamment sur les attaques de Trân Thi Ngoc Yên et Nguyên Thi Yên, ainsi que sur une défense solide. Après un début équilibré, les Vietnamiennes ont progressivement creusé l’écart pour mener 12-8 puis 14-10, avant de remporter le premier set 15-11 sur une attaque décisive de Ngoc Yên.

La Thaïlande a mieux entamé le deuxième set et menait 13-8. Les joueuses de l’entraîneuse Trân Thi Vui ont toutefois réagi pour égaliser à 13-13 puis prendre l’avantage 14-13. Des erreurs en défense et au service leur ont ensuite coûté le set, remporté par la Thaïlande 17-15, qui a égalisé à 1-1.

Photo : VNA/CVN

Dans le set décisif, la Thaïlande a pris l’avantage 4-1 avant que le Vietnam ne revienne progressivement au score. Les deux équipes se sont ensuite livrées un duel serré, mais les Vietnamiennes ont conservé leur sang-froid et pris les devants 8-6. Elles ont maintenu leur avantage jusqu’à 14-11, avant de profiter d’une dernière attaque thaïlandaise envoyée hors des limites pour s’imposer 15-11.

Avec cette victoire 2-1, le Vietnam conserve son titre dans l’épreuve par équipes féminines de quatre et décroche sa troisième médaille d’or aux ASIAD 2026.

VNA/CVN