ASIAD 2026 : le Vietnam remporte la médaille d'argent en Taekwondo virtuel

La combattante vietnamienne Châu Ngoc Tuyêt Sang a remporté la médaille d’argent en Taekwondo virtuel aux ASIAD 2026, après s’être inclinée en finale face au Philippin Jeus Gabriel Derick. Il s’agit de la première apparition de cette discipline au programme des Jeux asiatiques, avec une épreuve mixte réunissant hommes et femmes.

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Photo : thethao247.vn/CVN

La Vietnamienne abordait la finale avec de grandes ambitions après un parcours convaincant depuis les quarts de finale. Elle n’a toutefois pas réussi à s’imposer face à son adversaire philippin, s’inclinant 0-2, avec des scores de 0-500 et 0-620 dans les deux manches, et décrochant ainsi la médaille d’argent.

Auparavant, Châu Ngoc Tuyêt Sang avait éliminé la Thaïlandaise Tongchan Sasikarn en quarts de finale, puis le Singapourien Zong Han Darren en demi-finale. Lors de cette dernière rencontre, elle s’était montrée particulièrement efficace, inscrivant 640 puis 800 points pour décrocher sa place en finale.

De son côté, Jeus Gabriel Derick avait battu la Kazakhstanaise Bakisgheva Rita en demi-finale. Derick est un athlète masculin, car le Taekwondo virtuel ne distingue pas les compétiteurs selon leur sexe, contrairement aux épreuves traditionnelles de combat, permettant ainsi aux hommes et aux femmes de concourir dans la même catégorie.

Le Taekwondo virtuel combine les techniques d'arts martiaux avec la réalité virtuelle et un système de simulation de mouvements en temps réel. Les athlètes portent un casque VR et des capteurs corporels. Leurs mouvements, esquives et frappes réels sont numérisés et reproduits par un avatar virtuel.

Contrairement au Taekwondo traditionnel, cette discipline ne comporte aucun contact physique direct. Les résultats sont déterminés à partir d’une barre d’énergie, ou HP ("Health Points"), les mouvements des athlètes étant convertis en dégâts virtuels en fonction notamment de la force, de la vitesse et de la précision des coups.

En atteignant la finale et en décrochant la médaille d’argent dans cette épreuve inédite, Châu Ngoc Tuyêt Sang signe une performance notable aux ASIAD 2026. Son parcours illustre également l’intégration croissante des technologies immersives dans les compétitions sportives.

VNA/CVN