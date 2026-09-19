Le football féminin des minorités ethniques vietnamiennes révèle un potentiel prometteur

De plus en plus de joueuses issues des communautés ethniques minoritaires du Vietnam trouvent l’occasion de faire valoir leur talent grâce au développement des compétitions locales et nationales.

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Photo : VNA/CVN

Depuis plusieurs années, le football constitue une expression culturelle singulière pour les femmes issues des minorités ethniques, notamment lors des fêtes et des activités communautaires. Ces dernières années, la multiplication des compétitions officielles leur a permis de quitter les villages et les travaux agricoles pour fouler les terrains et démontrer leurs capacités, attirant ainsi l’attention des spécialistes. L’enjeu n’est donc plus seulement de leur offrir un espace de pratique, mais aussi de permettre aux joueuses les plus talentueuses de se rapprocher du football de haut niveau.

Des joueuses amateurs en pleine ascension

La première édition de la Coupe VTV de football féminin des minorités ethniques du Vietnam, organisée en 2026, a notamment suscité l’intérêt du public lors de sa retransmission en direct. Les joueuses se sont distinguées par leur engagement et par un niveau de jeu jugé prometteur. Dans la commune de Binh Liêu, province de Quang Ninh (Nord), le football féminin n’est pourtant pas une nouveauté. Depuis de nombreuses années, les femmes San Chi délaissent leurs tâches quotidiennes pour jouer en tenue traditionnelle, composée d’une jupe noire, d’un haut bleu et d’un foulard noué autour de la tête. À Quang Ninh, ces rencontres, autrefois associées aux fêtes, se sont progressivement structurées.

En 2025, la province a ainsi organisé un tournoi de football féminin des minorités ethniques avec la participation de nombreuses équipes. Ces compétitions locales ne visaient pas encore nécessairement la détection de joueuses professionnelles, mais elles ont révélé le potentiel humain des régions éloignées des centres de formation, où l’amour du football demeure particulièrement fort chez les femmes.

Cette dynamique a contribué à la création de la première Coupe VTV de football féminin des minorités ethniques du Vietnam. Organisée du 23 au 29 août au stade de Nghia Lô, dans la province de Lào Cai, la compétition a réuni 12 équipes venues de neuf localités. Après plusieurs rencontres d’un niveau supérieur aux attentes, la finale s’est soldée par une victoire 2-1 de l’équipe locale de Luc Yên face à celle de Dak Doa, dans la province de Gia Lai, considérée comme la révélation du tournoi.

Derrière les buts et les trophées se trouvent des femmes aux parcours très divers. Certaines travaillent dans les champs, d’autres étudient ou exercent un emploi, tandis que plusieurs doivent concilier leurs responsabilités familiales avec les entraînements. L’équipe de Dak Doa comptait même une mère et sa fille. Pour beaucoup, l’apprentissage du football a commencé sur les terrains de leur village, et non dans des académies ou des centres de formation professionnels.

Photo : VNA/CVN

Dans l’équipe féminine de Nam Tuân, province de Cao Bang, Nông Thi Lin devait commencer plus tôt ses travaux agricoles afin de participer aux entraînements. La capitaine Nông Thi Le se souvient, elle, des fêtes printanières de son enfance, lorsque les enfants du village, filles et garçons confondus, jouaient ensemble avec un pamplemousse en guise de ballon sur les rizières après la récolte. Certaines mères de l’équipe sont même obligées d’emmener leurs jeunes enfants aux séances d’entraînement faute de solution de garde.

La Coupe VTV ne peut évidemment pas transformer du jour au lendemain une joueuse amateur en professionnelle. Toutefois, la confrontation entre des équipes venues de différentes régions offre un cadre de compétition plus large, permettant de mieux évaluer les capacités des joueuses. La découverte des premières méthodes d’entraînement professionnel a également contribué à faire évoluer leur approche du football.

Nhac Thi Nhu Quynh, de l’équipe de Luc Yên, explique ainsi que les joueuses doivent s’entraîner régulièrement afin de maintenir leur condition physique, notamment lorsque les matches se déroulent sous une forte chaleur. Sans entraînement, souligne-t-elle, elles ne pourraient courir que cinq à dix minutes avant de s’épuiser, particulièrement lorsque les conditions météorologiques sont changeantes.

Photo : VNA/CVN

La compétition a par ailleurs permis à plusieurs joueuses de se distinguer. Lê Thi Linh, de Luc Yên, a été désignée meilleure jeune joueuse, tandis que sa coéquipière Hoang Thi Thanh Lam a reçu le prix de meilleure gardienne. Thuon, de Dak Doa, a été élue meilleure joueuse du tournoi. Boi, de Dak Doa, et Quan Thi Thuy Tiên, de Lâm Binh, dans la province de Tuyên Quang, ont partagé le titre de meilleure buteuse.

L’ancien entraîneur de l’équipe féminine nationale Mai Duc Chung a indiqué avoir observé les joueuses participantes et vouloir présenter les profils les plus prometteurs au football féminin professionnel. De son côté, la société par actions de sport Hoang Anh Gia Lai, impressionnée par le niveau de l’équipe de Dak Doa, finaliste de la compétition, a proposé de prendre en charge, de gérer et de former cette équipe, avec l’objectif de la faire participer au championnat national féminin en 2027.

Des terrains de village de Binh Liêu aux compétitions réunissant des équipes venues de différentes régions, le football féminin au sein des communautés ethniques minoritaires connaît ainsi une évolution remarquable. Cette expérience montre également que la recherche de talents pour le football professionnel ne doit pas se limiter aux zones disposant déjà de centres de formation : les terrains des régions montagneuses et les compétitions communautaires éloignées des grands centres peuvent eux aussi constituer un vivier important, notamment pour le football féminin, qui dispose encore d’un vaste potentiel de développement au Vietnam

VNA/CVN