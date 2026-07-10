Le Festival Vietnam - Japon 2026 de Dà Nang célèbre les liens d’amitié et de coopération bilatérale

Le Festival Vietnam-Japon 2026 de Dà Nang se tient du 9 au 12 juillet au parc Biên Dông (Mer Orientale). Il vise à renforcer les échanges culturels et à promouvoir la coopération entre Dà Nang et les collectivités, entreprises et partenaires japonais.

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Lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyên Thi Anh Thi, a souligné que le festival était devenu l’un des événements diplomatiques majeurs de la ville, favorisant non seulement les échanges culturels, mais aussi la coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce, du tourisme, de l’éducation, des sciences et des technologies.

Photo : VNA/CVN

Elle a indiqué que cette édition se tenait alors que Dà Nang entrait dans une nouvelle phase de développement, portée par de nouveaux mécanismes et politiques, avec l’ambition de renforcer son statut de ville maritime moderne, dynamique et ouverte sur le monde.

En prélude au festival, la conférence "Rencontre avec le Japon à Dà Nang : partenariat stratégique global - vers un avenir durable" a réuni des représentants des ministères, des autorités locales, de l'ambassade du Japon et des entreprises des deux pays. Plusieurs orientations de coopération ont été examinées et des protocoles d'accord ont été signés entre Dà Nang et des partenaires japonais.

L'ambassadeur du Japon au Vietnam, ITO Naoki, a salué les ambitions de Da Nang de devenir une ville intelligente, moderne, agréable à vivre et connectée au monde. Il a affirmé que le Japon mobiliserait les secteurs public et privé afin d'accompagner la ville dans cette stratégie et s'est déclaré convaincu du renforcement de la coopération bilatérale.

Le festival rassemble près de 100 stands consacrés à la culture, à la gastronomie, au tourisme, aux produits et aux services des deux pays, ainsi qu'une exposition sur les réalisations de la coopération entre Dà Nang et le Japon.

Le programme comprend également de nombreuses activités culturelles et sportives, notamment des démonstrations de judo et de Vovinam, une course à pied Earthing Marathon, des rencontres de football amical, des initiations au baseball5, des danses traditionnelles Bon Odori, un concours de cosplay ainsi que plusieurs spectacles réunissant des artistes vietnamiens et japonais.

À cette occasion, des délégations japonaises visiteront le parc logiciel N°2, le futur Centre financier international, le parc de haute technologie et les zones industrielles de Dà Nang afin de sonder de nouvelles opportunités d’investissement.

Organisé chaque année depuis 2014, le Festival Vietnam - Japon de Dà Nang est devenu une plateforme importante de coopération entre les collectivités, les entreprises et les populations des deux pays. Il contribue au renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-Japon ainsi qu’à la promotion de Dà Nang en tant que destination dynamique, accueillante et ouverte sur le monde.

VNA/CVN