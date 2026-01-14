Le cheval doré, une œuvre emblématique qui séduit à l’aéroport de Dà Nang

Culminant à cinq mètres de hauteur, le cheval doré, minutieusement façonné à partir de centaines de milliers de pièces aux reflets d’or, est désormais exposé à l’aéroport international de Dà Nang.

Le 5 janvier, de nombreux habitants et visiteurs ont manifesté leur enthousiasme en découvrant cette imposante mascotte installée près de la cascade à l’entrée du terminal T2 de l’aéroport international de Dà Nang.

D’environ cinq mètres de haut, la sculpture représente un cheval dans un élan puissant, les sabots levés, la tête fièrement dressée, la crinière rejetée en arrière. Son corps athlétique, aux muscles nettement dessinés, est prolongé par une queue élégamment recourbée, conférant à l’ensemble une impression de force et de vitalité.

Chaque détail, de la crinière aux reliefs musculaires, a été travaillé avec une extrême précision à partir de centaines de milliers de fragments dorés étincelants, conférant à l’œuvre une présence visuelle saisissante. À sa base, quelques branches fleuries évoquant le printemps viennent renforcer l’atmosphère festive du Têt.

La Société par actions d’investissement et d’exploitation du terminal international de Dà Nang (AHT) précise qu’il s’agit d’un projet de cœur, réalisé par l’artisan Dinh Van Tâm, originaire de la province de Quang Trị.

Cet artiste s’est déjà illustré par des créations de mascottes très remarquées, telles que le Tigre (Têt Nhâm Dân), le Chat (Têt Quy Mao) ou encore le Dragon (Têt Giap Thin), qui avaient suscité un véritable engouement sur les réseaux sociaux grâce à leur réalisme et à leur expressivité.

Pour donner vie à ce cheval doré, Dinh Van Tâm et son équipe ont travaillé sans relâche pendant plus d’un mois. L’œuvre repose sur une solide armature métallique, recouverte de plus de 60 m² de panneaux en aluminium composite (alu), un matériau couramment utilisé dans le secteur de la communication visuelle.

La surface de la sculpture est constituée d’environ 150.000 petites plaques d’alu, découpées et assemblées à la main. Cette technique confère à la statue à la fois robustesse et majesté, tout en créant un subtil jeu de reflets lumineux qui capte le regard sans l’agresser.

Évoquant la préparation de ce projet, Nguyên Xuân Kiêu, responsable de la communication et des relations extérieures de la société AHT, indique que, afin d’installer ce symbole du cheval doré dans l’espace aéroportuaire à l’occasion du Têt Binh Ngo, l’entreprise a engagé une collaboration avec l’artisan Dinh Van Tâm dès six mois auparavant.

"À travers cette œuvre, nous espérons diffuser une énergie positive, un élan d’enthousiasme et une confiance renouvelée en une nouvelle année placée sous le signe du dépassement et du renouveau", a-t-il confié.

Texte et photos : Hoài Son - Câm Sa/CVN