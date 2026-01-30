Le cheval au cœur d'une exposition au Musée des beaux-arts du Vietnam

À l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2026) et de l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval, le Musée des beaux-arts du Vietnam inaugure vendredi 30 janvier au matin l’exposition "Le cheval dans les beaux-arts vietnamiens". Cette manifestation durera jusqu’au 1 er mars.

Soixante œuvres ont été sélectionnées dans les collections du Musée des beaux-arts du Vietnam. D’une grande diversité de formes et de matériaux - laque, huile, soie, papier, bois, terre cuite, céramique, etc. -, elles ont été réalisées par plusieurs générations d’artisans et d’artistes vietnamiens, depuis la période de l’École des beaux-arts d’Indochine jusqu’aux beaux-arts contemporains.

Les œuvres présentées offrent un panorama de l’évolution de la représentation du cheval dans les beaux-arts nationaux à travers les époques.

Icônes dans la vie quotidienne

Tout au long de l’histoire de l’art vietnamien, le cheval a été étroitement lié à la vie quotidienne et à la culture traditionnelle. Sa puissance, son endurance, sa polyvalence et sa beauté sont immortalisées dans toutes ses déclinaisons les plus connues de ces collections.

"La figure du cheval apparaît très tôt et de manière largement répandue dans l’art ancien, l’art populaire, les arts appliqués ainsi que dans l’art moderne et contemporain. Animal du zodiaque, le cheval symbolise la force, la fidélité et la volonté d’aller de l’avant ; il est également porteur de chance et de réussite", a souligné Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.

Dans l’art populaire et les arts appliqués, cet animal est représenté avec simplicité et vivacité, incarnant un animal fidèle et proche de l’homme. Dans les arts visuels modernes, le cheval est devenu une puissante source d’inspiration artistique, porteur de nombreuses nuances expressives et de significations symboliques.

Cette figure est également étroitement associée à l’héroïsme et à la résilience nationale, notamment à travers les représentations du Génie Giong, l’un des quatre Immortels du peuple vietnamien. Il apparaît notamment dans deux œuvres classées Trésors nationaux conservées dans les collections du musée : Gióng du grand peintre Nguyên Tu Nghiêm et Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc (Oncle Hô dans la zone de résistance du Viêt Bac) du peintre Duong Bích Liên. Les œuvres d’artistes tels que Ngô Manh Lân et Trân Khánh Chuong mêlent valeurs traditionnelles et langage visuel moderne pour mettre en lumière cette figure légendaire.

Dans les représentations de la vie montagnarde, le cheval apparaît comme un compagnon fidèle, magnifiquement dépeint dans les œuvres de Tô Ngoc Vân, Nguyên Van Ty et Bùi Xuân Phái.

Durant les années de résistance, les images de chevaux aux côtés de soldats, en particulier dans celles mettant en scène le Président Hô Chi Minh, sont devenues des symboles riches de valeurs humaines.

Les œuvres de Nguyên Trong Kiêm et Nguyên Thu représentent le cheval comme faisant partie intégrante de la vie en temps de guerre, reflétant la proximité du Président Hô Chi Minh avec la nature et la vie durant la guerre de résistance.

Aujourd’hui encore, le cheval est perçu comme un symbole de force, de loyauté et d’ambition, et véhicule des vœux de bonheur et de réussite.

À travers cette exposition, l’image du cheval est présentée non seulement comme un animal familier et utile au travail et dans la résistance, mais aussi comme un symbole artistique suscitant une large palette d’émotions.

L’exposition se veut un espace où se mêlent valeurs traditionnelles et esprit contemporain, capturant l’atmosphère qui règne à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval en 2026.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN