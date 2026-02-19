Tô Lâm arrive aux États-Unis pour la réunion du Conseil pour la paix sur Gaza

>> Affirmer la responsabilité internationale en participant au Conseil pour la paix à Gaza
>> Tô Lâm en déplacement pour la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza
>> Le Vietnam se dit prêt à participer à la reconstruction de Gaza
Le secrétaire général Tô Lâm (droite) est accueilli à l'aéroport d'Andrews, aux États-Unis.
Son déplacement se déroule du 18 au 20 février.
En tant que membre fondateur, le Vietnam souhaite, aux côtés des autres membres, promouvoir le rôle du Conseil pour la paix sur Gaza dans la promotion de la paix et la reconstruction de Gaza sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en garantissant les intérêts légitimes des parties concernées, en particulier ceux du peuple palestinien, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.
La participation du plus haut dirigeant vietnamien à cet événement témoigne de la volonté du Vietnam de s'associer aux efforts communs de la communauté internationale en faveur de la paix et du développement.
La participation du secrétaire général Tô Lâm à la réunion inaugurale du Conseil pour la paix sur Gaza constitue un soutien aux efforts en faveur de la paix en général et à l’initiative de reconstruction de Gaza en particulier.
Elle contribue également à approfondir la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le traitement des questions régionales et mondiales, conformément à l’esprit du Partenariat stratégique global.
