Le Vietnam se dit prêt à participer à la reconstruction de Gaza

L’ambassadeur Nguyên Nam Duong a présenté mardi 17 février ses lettres de créance au président palestinien Mahmoud Abbas, entrant officiellement en fonction comme ambassadeur non-résident du Vietnam auprès de l’État de Palestine.

>> Affirmer la responsabilité internationale en participant au Conseil pour la paix à Gaza

>> Tô Lâm en déplacement pour la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza

Photo : VNA/CVN

Accueillant le diplomate vietnamien à Ramallah, le président Abbas a présenté ses vœux de Nouvel An aux dirigeants et au peuple vietnamiens et a félicité le pays pour le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui a réélu le secrétaire général Tô Lâm et défini les orientations stratégiques de développement du pays pour la nouvelle phase.

Il a rappelé sa visite au Vietnam en mai 2010 et a salué les progrès accomplis par le pays après quatre décennies de rénovation, le décrivant comme un modèle de libération et de développement national, ainsi que de mobilisation du soutien et de la solidarité internationaux.

Pour sa part, l’ambassadeur Nguyên Nam Duong a affirmé qu’il mettrait tout en œuvre pour approfondir les relations bilatérales, conformément à l’amitié et à la confiance politique de longue date qui unissent les deux parties.

Il a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur de la lutte légitime du peuple palestinien, de la solution à deux États et de l’adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations unies, ainsi que des droits inaliénables du peuple palestinien, notamment le droit à la création d’un État palestinien indépendant et souverain, dans les frontières d’avant 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Le 16 février, le diplomate vietnamien s’est entretenu avec le vice-ministre palestinien des Affaires étrangères, Omar Awadallah, et la directrice de l’Administration Asie-Pacifique au ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés, Jamila Hassan Eragat.

Photo : VNA/CVN

Il a également assisté à une réunion d’information sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza, organisée conjointement par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés.

Lors des rencontres, les deux parties ont abordé des questions d’intérêt commun et les mesures visant à renforcer l’efficacité de la coopération bilatérale ainsi que la coordination au sein des instances internationales.

Omar Awadallah a souligné l’importance de l’amitié traditionnelle et de la confiance politique unissant la Palestine et le Vietnam, affirmant que les deux parties devaient continuer à cultiver et à transmettre ce précieux héritage aux jeunes générations.

Il a insisté sur le fait que les dirigeants et le peuple palestiniens successifs se sont toujours souvenus du soutien indéfectible et inestimable du Vietnam et l’ont profondément apprécié, exprimant l’espoir que le Vietnam maintiendrait ce soutien essentiel à l’avenir.

Évoquant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation à Gaza, au Moyen-Orient et au sein des mécanismes multilatéraux tels que l’ONU et le Conseil de paix, Nguyên Nam Duong a réaffirmé la position constante du Vietnam sur la question palestinienne.

Le Vietnam est prêt à participer à la reconstruction de Gaza en fonction des conditions pratiques et de ses capacités, dans le respect de l’indépendance nationale, de la souveraineté et du droit international, a-t-il souligné, ajoutant qu’il soutient l’Autorité palestinienne dans son rôle de gouvernance et d’administration du territoire.

Photo : VNA/CVN

Omar Awadallah a salué la position du Vietnam, soulignant que la reconstruction de Gaza nécessitera un soutien substantiel de la communauté internationale et exprimant l’espoir que le Vietnam s’engagera dans les domaines où il possède des atouts et une expérience avérés.

Parallèlement, Nguyên Nam Duong et Jamila Hassan Eragat ont convenu que la coopération économique devait être renforcée afin d’être à la hauteur des liens politiques unissant les deux pays, réaffirmant leur engagement à faciliter l’accès de leurs entreprises et de leurs biens respectifs à leurs marchés.

Jamila Hassan Eragat a noté que, malgré la modestie persistante de la coopération économique bilatérale, la fin du conflit à Gaza créerait des conditions plus favorables aux activités économiques, ouvrant la voie à des initiatives de promotion commerciale renforcées et à des échanges d’affaires plus étroits entre les deux parties.

Photo : VNA/CVN

Elle a également salué les résultats de la coopération éducative et des échanges entre les populations, les décrivant comme un pont efficace pour l’amitié entre les deux nations. Elle s’est dite impressionnée par le nombre croissant d’étudiants vietnamiens apprenant la langue et la culture arabes, y voyant une preuve manifeste de l’intérêt de la jeune génération pour le monde arabe, y compris la Palestine.

Jamila Hassan Eragat a remercié le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour son initiative, menée en coordination avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), d’organiser récemment une formation à l’intention des fonctionnaires palestiniens à l’Académie diplomatique du Vietnam.

Elle a proposé d’étendre les programmes de formation aux relations internationales destinés à la Palestine. Elle a également suggéré d’intensifier les activités conjointes des organisations d’amitié et de solidarité, les échanges d’étudiants, ainsi que les manifestations culturelles et sportives afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Plus tôt, Nguyên Nam Duong s’était rendu au musée Yasser Arafat, en hommage au défunt dirigeant palestinien qui portait une affection particulière au Vietnam et une profonde admiration au président Hô Chi Minh et au général Vo Nguyên Giap.

Le Vietnam et la Palestine entretiennent des relations solides, forgées au fil des générations. Le Vietnam a officiellement reconnu l’Organisation de libération de la Palestine en 1968 et a été parmi les premiers pays à reconnaître l’État de Palestine en 1988.

Au cours des quatre dernières décennies, l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux parties n’ont cessé de se renforcer, notamment grâce à des visites de haut niveau et à des accords de coopération clés, dont ceux signés lors de la visite officielle du président Mahmoud Abbas au Vietnam en mai 2010.

VNA/CVN