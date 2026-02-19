Le chef du Parti, Tô Lâm, s’entretient par téléphone avec deux sénateurs américains

Le 18 février 2026 (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu des entretiens téléphoniques avec les sénateurs Steve Daines (Républicain - Montana) et Bill Hagerty (Républicain - Tennessee), tous deux membres de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain.

Ces entretiens se tiennent en marge de la participation de Tô Lâm la réunion inaugurale du Conseil pour la paix sur Gaza à Washington, D.C., à l’invitation du président des États-Unis Donald Trump.

Lors de son échange avec le sénateur Steve Daines, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a exprimé sa gratitude pour le message de félicitations adressé à l’occasion du succès du XIVᵉ Congrès national du PCV, qui a défini les grandes orientations visant à faire du Vietnam un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur et doté d’une industrie moderne d’ici 2030, puis un pays développé à l’horizon 2045.

Le haut dirigeant vietnamien a salué les efforts du sénateur Steve Daines en faveur de l’adoption par le Sénat américain d’une Résolution marquant le 30ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, soulignant le soutien bipartisan constant en faveur du renforcement des liens bilatéraux.

Rappelant les progrès substantiels du Partenariat stratégique intégral Vietnam–États-Unis, le secrétaire général du Parti a plaidé pour la consolidation des bases construites depuis plus de trois décennies, notamment par l’intensification des échanges de délégations et de la coopération interparlementaire. Il a également insisté sur la nécessité de maintenir des relations économiques, commerciales et d’investissement stables, équilibrées et durables.

Il a, en outre, appelé le Congrès américain à poursuivre son appui aux efforts vietnamiens de traitement des séquelles de la guerre, notamment le projet de dépollution à la dioxine de l’aéroport de Biên Hòa, le déminage, l’assistance aux personnes handicapées et aux victimes de guerre, ainsi que la recherche et l’identification des soldats vietnamiens portés disparus. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à coopérer pleinement et de manière responsable dans la recherche des militaires américains disparus.

Le sénateur Steve Daines a, pour sa part, félicité Tô Lâm pour sa réélection à la tête du Parti, saluant les avancées socio-économiques remarquables du Vietnam et soulignant l’importance croissante du pays comme partenaire économique des États-Unis dans la région. Il a exprimé le souhait de voir les deux parties finaliser prochainement un accord commercial réciproque et équilibré.

Les deux responsables ont également abordé plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le sénateur Daines a salué la participation active du Vietnam au Conseil pour la paix, témoignant, selon lui, de son rôle constructif et responsable au sein de la communauté internationale.

Au cours de son entretien avec le sénateur Bill Hagerty, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a mis en avant le succès du XIVᵉ Congrès du Parti et réaffirmé la ligne constante du Vietnam en matière de politique étrangère : indépendance, autonomie, paix, coopération, développement, diversification et multilatéralisation des relations extérieures.

Les deux parties se sont félicitées du renforcement continu de la confiance politique et de l’expansion soutenue de la coopération économique, commerciale et d’investissement. Le dirigeant vietnamien a qualifié la coopération dans le règlement des conséquences de la guerre de "point lumineux" des relations bilatérales, appelant à poursuivre les efforts conjoints dans ce domaine.

Le sénateur Bill Hagerty a salué le rôle et la position croissante du Vietnam sur la scène internationale, affirmant son souhait de voir le Partenariat stratégique intégral se développer davantage sur la base des intérêts mutuels. Il a noté des avancées significatives dans les négociations d’un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, se déclarant confiant quant à son aboutissement prochain dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel.

