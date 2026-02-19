Le Vietnam, modèle de réussite en matière de stratégie diplomatique

Le Vietnam est considéré comme un modèle emblématique de stratégie diplomatique pragmatique et efficace en Asie du Sud-Est, avec un statut international en constante consolidation.

Cette évaluation a été formulée par le Professeur Carl Thayer, de l’Académie australienne de la Défense relevant de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, lors d’un entretien accordé au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Australie.

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur Carl Thayer, la croissance économique remarquable du Vietnam, conjuguée à une diplomatie réaliste, a permis au pays d’enregistrer des avancées significatives ces dernières années. Le Vietnam a notamment établi et maintenu des Partenariats stratégiques globaux avec les États-Unis, la Chine et le Japon, tout en développant des relations similaires avec douze autres partenaires clés. Cette capacité à préserver un équilibre stratégique entre les grandes puissances illustre la flexibilité et la maîtrise de Hanoï dans la mise en œuvre de sa politique étrangère.

L’expert australien a souligné que le Premier ministre Phạm Minh Chính a clôturé l’année 2025 par une conférence nationale consacrée au bilan de la stratégie diplomatique globale, appelant à poursuivre son déploiement afin de rehausser davantage la position internationale du Vietnam. Le Rapport politique présenté au 14e Congrès national du Parti a également affirmé que le renforcement de la défense et de la sécurité, ainsi que la promotion des relations extérieures et de l’intégration internationale, constituent des missions stratégiques et permanentes. Selon Carl Thayer, cela traduit l’élévation notable du rôle de la diplomatie dans l’élaboration des politiques nationales.

Analysant l’orientation stratégique du Vietnam, le Professeur Carl Thayer a mis en avant trois exigences majeures : la constance dans les objectifs stratégiques, la flexibilité dans l’exécution et la capacité d’adaptation face aux évolutions mondiales. Les deux piliers que sont la défense–sécurité et l’intégration internationale proactive permettent au pays de s’adapter efficacement à un environnement géopolitique complexe tout en maintenant une croissance économique soutenue.

En tant que membre clé de l’ASEAN, le Vietnam soutient activement la Vision de l’ASEAN pour l’Indo-Pacifique (AOIP), qui met l’accent sur la coopération, le développement économique et le dialogue plutôt que sur la rivalité, tout en réaffirmant la centralité de l’ASEAN dans l’architecture régionale. L’AOIP présente également de nombreuses convergences avec la vision d’un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP) promue par le Japon, notamment en matière de respect de la souveraineté nationale, de développement d’infrastructures de qualité et d’opposition aux tentatives unilatérales de modification du statu quo régional.

Pour le Professeur Carl Thayer, le Vietnam est un État souverain dont l’influence ne cesse de croître sur la scène internationale et qui demeure fermement attaché aux principes de l’ordre international fondé sur le droit, notamment le respect de la souveraineté et la liberté de navigation, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS). Parallèlement, le pays renforce ses capacités maritimes et de défense afin de faire face aux défis sécuritaires émergents.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan bilatéral, le Japon est considéré comme un partenaire majeur du Vietnam. À travers le programme d’Assistance officielle en matière de sécurité (OSA), les garde-côtes vietnamiens ont reçu des patrouilleurs de classe Aso et bénéficié de formations supplémentaires, contribuant ainsi au renforcement des capacités d’application de la loi en mer. Selon Carl Thayer, cela démontre que le Japon considère le Vietnam comme une puissance émergente en Asie et souhaite intensifier la coopération afin de préserver l’ordre international fondé sur des règles.

Dans son appréciation globale, le Professeur Carl Thayer estime que La diplomatie vietnamienne se développe avec vigueur. Le Vietnam se classe actuellement au quatrième rang de l’Indice de puissance asiatique 2025 de l’Institut Lowy. Avec l’objectif affiché de renforcer sa "mission internationale", le Vietnam entend contribuer plus activement à la paix, au développement et à la gestion des défis régionaux et mondiaux, tout en poursuivant la coopération avec des partenaires partageant les mêmes vues, au sein et au-delà de l’ASEAN, à travers les mécanismes multilatéraux.

VNA/CVN