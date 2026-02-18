Tô Lâm en déplacement pour la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza

À l’invitation du président américain Donald Trump, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, se rend aux États-Unis pour participer à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, illustrant l’engagement du Vietnam en faveur des efforts internationaux pour la paix et le développement.

>> Le chef du PCV participera à la réunion inaugurale du Conseil pour la paix à Gaza aux États-Unis

>> Affirmer la responsabilité internationale en participant au Conseil pour la paix à Gaza

Photo : VNA/CVN

Le 18 février 2026, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a quitté Hanoï pour se rendre à Washington D.C., aux États-Unis, afin de participer à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, qui se tiendra du 18 au 20 février 2026, à l’invitation du président des États-Unis, Donald Trump, président fondateur du Conseil de la paix sur Gaza.

Accompagnent le secrétaire général Tô Lâm lors de ce déplacement de travail : le général d’armée Phan Van Giang, membre du Politburo et ministre de la Défense ; le général d’armée Luong Tam Quang, membre du Politburo et ministre de la Police ; Nguyên Duy Ngoc, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï ; Lê Hoài Trung, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères ; Pham Gia Tuc, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Bureau du Comité central du Parti ; Nguyên Van Thang, membre du Comité central du Parti et ministre des Finances ; Nguyên Thi Hông, membre du Comité central du Parti et gouverneure de la Banque d’État du Vietnam ; Lê Manh Hung, membre du Comité central du Parti et ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce ; Tô Ân Xô, assistant du secrétaire général, chargé du Bureau du secrétaire général ; ainsi que Nguyên Quôc Dung, ambassadeur du Vietnam aux États-Unis.

La participation du plus haut dirigeant vietnamien témoigne du soutien du Vietnam et de sa volonté de s’associer aux efforts communs de la communauté internationale en faveur de la paix et du développement. Elle constitue également une concrétisation des accords de coopération sur les questions internationales dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis.

VNA/CVN