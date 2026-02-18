Promouvoir une diplomatie globale au nouveau sommet

Tô Lâm

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam

En revenant sur l’histoire de la révolution vietnamienne, les opportunités du pays ont toujours été étroitement liées aux évolutions de l’époque. Immédiatement après l’accession à l’indépendance, le Président Hô Chi Minh affirmait : "après la question de la défense, la diplomatie est une question essentielle pour un pays indépendant", soulignant avec force le rôle et la responsabilité des affaires étrangères envers la nation et le peuple.

Le XIVe Congrès national du Parti constitue une étape historique majeure, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la nation. À la lumière de ce XIVe Congrès, les affaires étrangères - mission stratégique et permanente - seront déployées de manière globale à un niveau supérieur ; le pouls du Vietnam battra à l’unisson avec celui du monde, respirera au rythme de son époque, contribuera à bâtir la paix, à consolider la prospérité et à élever plus haut et plus solidement la position du pays et de la nation.

Le Vietnam à l’aube d’une nouvelle ère

Le monde connaît actuellement des transformations rapides, d’une intensité forte et aux impacts profonds, de portée historique. Les tendances s’entrecroisent et se contredisent : elles renforcent à la fois l’interconnexion et l’interdépendance, tout en accentuant les divisions et la concurrence. L’humanité entre dans une phase marquée par des risques potentiels mais aussi par de nouvelles opportunités de développement. Aucun pays, grand ou petit, développé ou en développement, ne peut rester en dehors du mouvement de l’époque.

D’une part, le système des relations internationales multilatérales et le droit international s’érodent ; les différends de souveraineté et les conflits territoriaux s’intensifient. La concurrence politique et économique s’accompagne d’une lutte pour le contrôle des technologies, de l’énergie et des infrastructures stratégiques. Les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels deviennent de plus en plus aigus, tant par leur ampleur que par leur nature.

D’autre part, les tendances contemporaines en faveur de la paix, de la coopération et du développement, d’une croissance durable et inclusive et de la mondialisation se poursuivent. La majorité de la communauté internationale aspire à édifier un ordre mondial démocratique, juste et équitable, fondé sur le droit international. La révolution scientifique et technologique ouvre un espace de développement illimité fondé sur le savoir et le potentiel humain.

Le XIVe Congrès national du Parti marque une nouvelle ère pour la nation vietnamienne après 96 ans de direction du Parti, 80 ans d’indépendance et 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Dôi moi). Après l’ère de l’indépendance et de la liberté, de la construction du socialisme et celle du renouveau, le pays entre désormais dans une ère de développement prospère, civilisé et heureux, à la hauteur des grandes puissances des cinq continents.

La période de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès (2026-2031) constitue une phase charnière, décisive pour réaliser une percée vers le statut de pays développé à revenu élevé et à niveau avancé. À défaut, le pays risquerait de répéter l’expérience du piège du revenu intermédiaire, alors que des blocages structurels du modèle de développement et de la gouvernance nationale apparaissent progressivement. L’histoire montre que dans les périodes de transition entre l’ancien et le nouveau, si l’on ne parvient pas à s’adapter à temps au monde et aux tendances de l’époque, le risque de retard devient plus présent que jamais.

Promouvoir une diplomatie globale à un niveau supérieur

La "convergence" des exigences de l’époque et des impératifs nationaux impose la réalisation des deux objectifs stratégiques du centenaire, engagement politique et historique du Parti envers le peuple et la communauté internationale. L’histoire de l’humanité démontre qu’un pays qui adopte une stratégie proactive et sait mobiliser la force de son époque pour renforcer ses capacités internes réussit. L’expérience mondiale confirme une règle constante : aucune nation puissante et développée n’a été bâtie sans une diplomatie forte. Dans le monde actuel, la sécurité et le développement de chaque pays ne peuvent être isolés des dynamiques mondiales et des configurations internationales.

Face à ces moments historiques, le pays doit adopter des décisions historiques. La nouvelle ère exige la mise en œuvre d’une "diplomatie globale à un niveau supérieur" : garantir au plus haut niveau les intérêts nationaux ; faire de la paix, de l’indépendance, de l’autonomie et de l’autosuffisance les fondements ; placer le citoyen au centre de toutes les politiques ; considérer la contribution à la communauté internationale comme une responsabilité. À ce niveau supérieur, la diplomatie sera conduite avec davantage de confiance, d’autonomie et de résilience ; elle contribuera plus efficacement aux objectifs stratégiques du pays et assumera une responsabilité accrue envers la paix et le développement mondiaux.

Il s’agit d’une diplomatie globale à un niveau supérieur quant à ses objectifs. Toutes les activités extérieures visent à garantir au plus haut degré les intérêts nationaux, pour un Parti fort, pour un Vietnam prospère, pour le bien-être et le bonheur du peuple ; à promouvoir une intégration approfondie avec une position et un rôle importants dans la politique mondiale, l’économie globale et la civilisation humaine ; et à contribuer à la paix, à la stabilité, à la justice, au progrès social et au développement prospère des nations de la région et du monde.

Il s’agit d’une diplomatie globale à un niveau supérieur quant à ses domaines. Les affaires étrangères ne constituent pas un domaine isolé mais sont étroitement liées à la défense, à la sécurité, à l’économie, à la science et à la technologie ainsi qu’à la culture et aux affaires sociales, créant une force globale au service de l’édification et de la défense de la Patrie. La ligne diplomatique globale place le développement socio-économique au centre et considère la diplomatie au service du développement et de l’intégration internationale comme une mission stratégique et permanente.

Il s’agit enfin d’une diplomatie globale à un niveau supérieur quant à ses acteurs. Cette diplomatie est l’œuvre de tout le Parti et de tout le peuple, valorisant le rôle des trois canaux : la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire, tout en mobilisant la participation de la diplomatie parlementaire, des ministères, des secteurs et des collectivités locales ; en articulant diplomatie et défense, sécurité, ainsi que diplomatie politique avec diplomatie économique, culturelle, scientifique et technologique.

Mettre en œuvre les missions "clés et permanentes" de la diplomatie

La diplomatie globale portée à une nouvelle hauteur constitue une combinaison entre héritage et développement. La diplomatie continue de rester fermement attachée à une ligne d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures ; être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Dans le même temps, la diplomatie vietnamienne poursuit son développement en s’appropriant les quintessences, les savoirs et les méthodes de la diplomatie moderne, tout en s’imprégnant de l’esprit de "rester fidèle aux principes fondamentaux tout en s’adaptant à toutes les évolutions". La voie de la paix, de l’indépendance, de l’autonomie et de la résilience ne vise pas seulement à bâtir un pays riche et puissant pour son peuple, mais aussi à contribuer de manière responsable à la paix, à la stabilité de la région et à l’ordre mondial fondé sur le droit. Il s’agit là du fil conducteur, du fondement éthique et du principe fondamental guidant l’édification de relations extérieures durables.

Parallèlement, la diplomatie globale se développe et s’élève à un nouveau niveau, dans lequel la diplomatie et l’intégration internationale doivent être considérées comme une mission "clé et permanente". Il s’agit là d’un progrès important en matière de réflexion, selon lequel la diplomatie et l’intégration internationale constituent l’une des missions essentielles, d’une importance primordiale ; elles doivent en même temps être menées de manière régulière, en exigeant un haut degré de proactivité, de réactivité, d’action menée en temps opportun et d’efficacité élevée. Cette conception place la diplomatie au cœur du dispositif, avec des responsabilités et un rôle accrus au service de la sécurité et du développement du pays : préserver fermement la paix pour assurer la stabilité, assurer la stabilité pour favoriser le développement, et promouvoir le développement afin de renforcer la puissance globale de la nation. Dans cette perspective, la diplomatie globale portée à un niveau supérieur mettra en œuvre des missions clés et permanentes selon les orientations suivantes :

Premièrement, la diplomatie joue pleinement son rôle de pionnier, en assumant des missions clés et permanentes visant à façonner un environnement international favorable au pays. Plus le monde est instable, plus la consolidation de la paix et de la stabilité du pays revêt une importance essentielle et déterminante. La diplomatie doit faire preuve d’une "proactivité stratégique" en toutes circonstances, afin de préserver un équilibre harmonieux entre l’intérieur et l’extérieur : maintenir la stabilité et le développement à l’intérieur, préserver la paix et promouvoir la coopération à l’extérieur. Aux côtés de la défense et de la sécurité, la diplomatie s’emploie avec fermeté et persévérance à protéger solidement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie ; à défendre le Parti, l’État, le Peuple et le régime socialiste ; à sauvegarder l’œuvre du Renouveau, de l’industrialisation et de la modernisation ; à préserver les intérêts nationaux et du peuple ; à garantir la sécurité politique, l’ordre et la sécurité sociale ainsi que la culture nationale ; à maintenir la stabilité politique et un environnement pacifique afin de construire et de développer le pays selon l’orientation socialiste. Parallèlement, la diplomatie promeut le règlement des divergences par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

Deuxièmement, la diplomatie constitue une force motrice pour créer des conditions favorables, mobiliser les ressources extérieures et ouvrir de nouveaux espaces de développement pour le pays. Dans un monde façonné par de nouvelles tendances, les pays qui réussissent sont ceux qui savent saisir les opportunités de manière proactive, prendre les devants et s’inscrire pleinement dans le courant de l’époque. La mission de la diplomatie consiste à identifier et à exploiter les opportunités issues des tendances qui structurent actuellement l’économie mondiale, telles que l’innovation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, l’automatisation, etc. ; à transformer les bonnes relations politiques en résultats économiques tangibles, mesurables et diffusant directement leurs retombées auprès de la population, à travers des accords économiques, des accords de commerce et d’investissement ; ainsi qu’à soutenir les entreprises vietnamiennes dans leur expansion à l’international et leur participation plus profonde aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Troisièmement, la diplomatie exprime un haut sens des responsabilités à l’égard de la communauté internationale, en contribuant à l’édification et à la défense d’un ordre international juste et équitable, fondé sur le droit international. Dans un monde globalisé, les intérêts de la nation, du peuple, ainsi que ceux des citoyens et des entreprises vietnamiennes ne se limitent plus aux frontières territoriales. La protection des intérêts nationaux et du peuple vietnamien est étroitement liée à la préservation d’un ordre mondial juste et équitable, fondé sur le droit international. La nouvelle stature et la nouvelle position du pays nous permettent d’apporter une contribution positive et responsable aux enjeux communs du monde. Comme l’a souligné le Président Hô Chi Minh : "Ayant bénéficié de ce que les autres ont de bon, nous devons à notre tour offrir ce que nous avons de bon aux autres", le Vietnam poursuivra ses engagements en matière de développement durable, de sécurité alimentaire, de lutte contre le changement climatique et de neutralité carbone ; tout en s’impliquant plus profondément dans les opérations de maintien de la paix, de secourisme et de sauvetage, d’aide humanitaire, de médiation et de conciliation, et en affirmant un rôle moteur et fédérateur dans les questions et mécanismes importants et appropriés.

Quatrièmement, valoriser la "puissance douce" de la nation à la hauteur de son envergure historique et culturelle, ainsi que de sa position politique et économique. Le statut et le prestige du pays ne reposent pas uniquement sur la puissance matérielle, mais également sur la "puissance douce". Celle-ci réside dans une histoire héroïque, une culture profondément imprégnée de l’identité nationale, les grandes réalisations à portée historique de l’œuvre du Renouveau, une ligne diplomatique pacifique et amicale, une manière de traiter les questions internationales de façon harmonieuse, fondée à la fois sur la raison et le sentiment, dans le respect du droit international, ainsi que dans le soutien des peuples du monde. À une nouvelle hauteur, la diplomatie doit contribuer à renforcer le statut et l’influence du pays au sein de la politique mondiale, de l’économie globale et de la civilisation humaine.

Cinquièmement, construire une diplomatie et une politique extérieure globales, modernes et professionnelles. La nouvelle ère exige l’édification d’une diplomatie à la hauteur régionale et capable de s’affirmer à l’échelle internationale. Les cadres chargés des affaires extérieures et de la diplomatie doivent oser penser, oser agir, oser innover et faire preuve de créativité, oser être pionniers et accomplir des percées au service des intérêts nationaux et du peuple ; faire preuve de sensibilité aux évolutions de l’époque, de profondeur stratégique, de discipline et de rigueur, et disposer de compétences et de qualifications au niveau international. La diplomatie globale n’est pas uniquement la mission d’un ministère ou d’un secteur, mais une œuvre de l’ensemble du peuple et de tout le système politique, afin de créer une force globale et synergique.

Face aux mutations de l’époque, la diplomatie globale portée à une nouvelle hauteur doit prendre le courage et l’intelligence comme boussole d’orientation ; la confiance et la responsabilité comme pont de coopération ; la concorde et le droit comme ancrage des valeurs. Nous sommes convaincus que la diplomatie vietnamienne continuera de créer et de préserver la paix et la stabilité, d’élargir l’espace de développement et d’élever le statut du pays, contribuant ainsi à l’accomplissement du legs sacré du Président Hô Chi Minh : "Mon dernier souhait est que tout notre Parti et tout notre peuple s’unissent et s’efforcent de bâtir un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique, riche et puissant, et d’apporter une contribution digne à la cause révolutionnaire mondiale".

