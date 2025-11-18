À la COP30, la République de Corée s'engage vers la sortie du charbon

La République de Corée s'est engagée lundi 17 novembre à éliminer progressivement les centrales électriques à charbon "s ans captage ", c'est-dire sans mesures de réduction des émissions, une étape ambitieuse pour un pays qui génère un tiers de son électricité à partir de ce combustible fossile.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Notre objectif de long terme est de créer une société verte décarbonée, avec les renouvelables prenant une large part de notre bouquet électrique, en utilisant l'énergie nucléaire en complément, en sortant du charbon et avec le gaz comme solution d'urgence", a expliqué à la COP30 de Belem, au Brésil, Kim Sung-Whan, le ministre sud-coréen du Climat, de l'Énergie et de l'Environnement, devant quelques journalistes.

Séoul officialise via cette annonce son adhésion à la Powering Past Coal Alliance (PPCA), un groupe de pays et d'organisations qui entend éliminer le charbon comme source d'énergie.

Le terme "sans captage" signifie que le charbon est brûlé sans aucune mesure pour réduire ses émissions, telles que le captage et le stockage du carbone. La plupart des centrales au charbon aujourd'hui ne captent pas le CO 2 généré par sa combustion.

Aucune date n'est fixée pour la fin de l'utilisation du charbon en République de Corée. Mais c'est le premier engagement officiel du pays à cesser de construire de nouvelles centrales au charbon et à éliminer progressivement celles existantes.

"Sur les 61 centrales électriques au charbon existantes (en République de Corée), 40 centrales sont destinées à être fermées d'ici 2040", a déclaré la PPCA dans un communiqué.

Les 21 restantes verront leur date de fermeture "déterminée en fonction de la faisabilité économique et environnementale", avec une feuille de route détaillée finalisée en 2026, a ajouté le groupe.

La quatrième économie d'Asie exploite actuellement le septième plus grand parc de centrales à charbon au monde et est le quatrième importateur mondial de charbon, selon la PPCA.

"Choix logique"

Cette transition "créera des milliers d'emplois dans les industries du futur", a affirmé M. Kim.

"La République de Corée est reconnue comme une puissance manufacturière mais malheureusement les renouvelables n'ont représenté qu'une petite partie de notre bouquet électrique. À l'avenir nous sommes déterminés à encourager les industries des renouvelables", a-t-il assuré au Brésil.

La République de Corée a déjà commencé à réduire sa dépendance au charbon : sa part dans la production d'électricité est tombée de 46,3% en 2009 à 30,5% en 2024, selon le centre de réflexion sur l'énergie Ember.

L'engagement de ce pays "aurait semblé inconcevable il y a quelques années" mais la baisse de la part du charbon "en fait désormais un choix logique", estime Richard Black, directeur politique et stratégie d'Ember, interrogé par l'AFP.

Cela "augmentera la sécurité énergétique de la République de Corée en mettant fin à sa dépendance aux importations de charbon pour la production électrique, et devrait aussi se traduire par une baisse des factures d'électricité", grâce aux faibles coûts de l'éolien et du solaire, estime-t-il.

Ce nouvel engagement s'appuie sur la promesse faite par Séoul en 2020 d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour cela, le gouvernement vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans une proportion comprise entre 53% et 61% d'ici 2035, par rapport aux niveaux de 2018.

Des dizaines de pays se sont engagés à se passer progressivement du charbon, mais la République de Corée est seulement le deuxième d'Asie à rejoindre l'alliance, après Singapour.

Au niveau mondial, la part des renouvelables dans la production d'électricité (34,3%) a dépassé celle du charbon (33,1%) pour la première fois au premier semestre, selon les chiffres d'Ember publiés en octobre.

Cela a notamment été permis par un déclin du charbon en Chine et en Inde, où il reste toutefois encore très important.

"Mais dans ces années critiques pour l'action climatique, nous devons aller plus loin et plus vite", a pressé lundi 17 novembre à Belem la secrétaire d'Etat britannique au Climat, Katie White, qui copréside la PPCA.

"Les émissions liées au charbon n'ont pas encore atteint leur pic et nous devons regarder les barrières auxquelles le monde en développement est confronté, pour s'assurer que chacun ressente les avantages d'une sortie du charbon", souligne-t-elle.

AFP/VNA/CVN