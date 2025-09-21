Les perturbations à l'aéroport de Bruxelles se prolongent jusqu'à dimanche

L'aéroport de Bruxelles a déclaré samedi 20 septembre que les retards et les annulations de vols persisteraient dimanche 21 septembre après qu'une cyberattaque a touché le fournisseur externe de ses systèmes d'enregistrement et d'embarquement.

Selon un porte-parole de l'aéroport, les compagnies aériennes ont été invitées à annuler la moitié des vols prévus au départ dimanche 21 septembre à cause de cette perturbation. Il a été conseillé aux passagers de confirmer le statut de leur vol auprès des compagnies aériennes avant de se rendre à l'aéroport.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré samedi 20 septembre que la Commission suivait de près l'incident. Bien que les passagers soient confrontés à des perturbations, la sécurité aérienne et le contrôle du trafic aérien ne sont pas affectés, a ajouté le porte-parole.

La Commission a déclaré qu'elle travaillait avec les agences concernées pour rétablir les opérations et que les indications actuelles ne suggéraient pas une cyberattaque à grande échelle ou grave.

Xinhua/VNA/CVN