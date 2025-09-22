Pluies orageuses : matches reportés, transports perturbés et dégâts dans le Sud-Est

Un épisode méditerranéen a traversé le Sud-Est de la France le 21 septembre avec des trombes d'eau qui ont perturbé les transports, provoqué des coupures de courant et entraîné le report de rencontres sportives dont l'affiche OM-PSG.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les vigilances orange pluies-inondations et orages ont été levées peu après minuit dans les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Isère et le Vaucluse, selon le dernier bulletin de Météo-France. Elles restent néanmoins en vigueur dans le Var jusqu'à 03h00 du matin au moins.

À l'aéroport Marseille-Provence, situé à Marignane (Bouches-du-Rhône), une dizaine de vols ont été perturbés entre 17h30 et 19h30, a expliqué une porte-parole du quatrième aéroport français, obligeant à des déroutages vers Montpellier, Nice voire Lyon.

Rognac, commune voisine de l'aéroport, a annoncé à ses administrés sur Facebook que l'ensemble des écoles ainsi qu'une crèche situées sur son territoire resteront fermées le 22 septembre à la suite d'inondations.

Au total dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers sont intervenus à 250 reprises "pour des missions de reconnaissance, d'assistance et de pompage", en particulier à Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Châteaurenard, Salon-de-Provence, Istres, Miramas, Vitrolles, Rognac, Martigues, et Aix-en-Provence.

"À ce stade, aucune victime n'est à déplorer en lien avec ces intempéries", ont-ils précisé.

À Marseille, de fortes pluies orageuses se sont abattues en fin d'après-midi et le quartier s'est retrouvé sous l'eau. La situation s'est calmée dans la soirée, soit au moment où la rencontre de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris SG aurait dû se dérouler.

Mais la préfecture avait préféré dès l'après-midi jouer la carte de la précaution en reportant la rencontre, qui se jouera finalement le 22 septembre à 20h00.

Dans le Vaucluse, la circulation des TER a été fortement perturbée, la SNCF prévoyant "une reprise progressive des circulations vers 23h00".

Quelque 10.000 foyers avaient été privés d'électricité pendant un temps dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône en milieu d'après-midi, un chiffre fortement "en baisse" dans la soirée, selon Enedis.

Météo-France a relevé jusqu'à 127 mm d'eau tombés à Avignon dont 108 mm en trois heures, 92 mm à Aix-en-Provence dont la majorité en moins d'une heure et déjà 94 mm en une heure à Toulon où l'épisode s'est déplacé dans la soirée.

À tel point que la rencontre de rugby en Top 14 Toulon-La Rochelle a dû elle aussi être reportée à une date ultérieure mais cette fois-ci à la dernière minute et face à des spectateurs totalement trempés, avec une pelouse impraticable.

Le Var fait partie des derniers départements qui devraient être touchés. À 23h00, les pompiers y avaient effectué 165 interventions, "essentiellement des mises en sécurité, dont deux sauvetages à Tourves pour des personnes bloquées dans leurs véhicules".

Jusqu'à 50.000 foyers ont été privés d'électricité mais les autorités n'en dénombraient plus que 15.000 en fin de soirée, à La Seyne-sur-Mer, Six-Fours et Saint-Mandrier.

Par mesure de sécurité, le tunnel autoroutier sous Toulon était fermé, tout comme la gare de Toulon. Enfin, l'accès aux urgences du centre hospitalier de Toulon Sainte-Musse est interrompu en raison de l'état de la chaussée.

À l'autre bout du pays, les Côtes-d'Armor sont maintenues en vigilance orange jusqu'au 22 septembre 10h00. Les cumuls attendus dans le département breton équivalent à plus d'un mois de précipitations, selon Météo-France.

Les habitants d'un quartier de Paimpol, secteur où plus de 90 mm de pluie sont possibles, ont d'ailleurs été invités à évacuer le secteur. "La salle des fêtes de la commune a été ouverte pour accueillir les habitants", a indiqué la préfecture dans un communiqué.

