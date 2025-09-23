La Chine organisera un sommet mondial des femmes à Beijing

La Chine organisera un sommet mondial des femmes à Beijing à l'occasion du 30 e anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes de 1995, a annoncé lundi 22 septembre le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le porte-parole a fait ces remarques lors d'un point de presse régulier, en réponse à une question portant sur le livre blanc "Les pratiques et les réalisations de la Chine dans le développement global des femmes à la nouvelle ère", publié vendredi dernier par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État.

Selon M. Guo, il y a 30 ans, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes des Nations unies a été organisée avec succès à Beijing. Pour commémorer la conférence et promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, le gouvernement chinois et ONU Femmes ont conjointement organisé le Sommet mondial des femmes au siège de l'ONU à New York il y a dix ans, a-t-il noté.

Il y a cinq ans, le président chinois, Xi Jinping, a proposé de convoquer un autre sommet mondial des femmes en 2025, a ajouté M. Guo.

"En matière de promotion de l'égalité des sexes et du développement intégral des femmes, la Chine n'est pas seulement un défenseur, mais joue aussi un rôle actif", a déclaré le porte-parole.

Selon lui, la publication du livre blanc vise à mettre en avant les réalisations importantes de la Chine dans l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, à présenter de manière systématique les concepts, les principes et les pratiques innovantes dans la promotion de l'égalité des sexes et le développement intégral des femmes dans la nouvelle ère, ainsi que l'esprit inspirant des femmes chinoises, afin d'apporter la sagesse de la Chine et de partager son expérience dans la cause mondiale du développement des femmes.

"La Chine est disposée à travailler avec les pays du monde entier pour unir les forces afin de faire avancer un nouveau processus pour le développement intégral des femmes et d'écrire un nouveau chapitre dans la cause mondiale du développement des femmes", a déclaré M. Guo.

Xinhua/VNA/CVN