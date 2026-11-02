Đồng Tháp accélère le développement de son économie maritime

Aquaculture, pêche, énergies renouvelables et infrastructures industrielles : la province de Đồng Tháp (Sud) entend valoriser ses 32 km de côtes et accélérer l'aménagement de la zone économique littorale de Gò Công.

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La commune de Tân Điền, dans la province de Đồng Tháp, dispose d'une façade maritime d'environ 6,5 km. Sa production halieutique totale avoisine 14.800 tonnes par an. Selon Nguyễn Thanh Bình, président du Comité populaire communal, la localité mise sur le développement durable de l'aquaculture et de la pêche, en cohérence avec les orientations d'aménagement. Elle s'attache notamment à structurer progressivement des zones d'élevage concentrées afin d'en accroître la valeur économique.

La commune veille également à développer le tourisme écologique littoral en valorisant ses paysages. Elle accueille ainsi plus de 7.000 visiteurs par an en moyenne et cherche à attirer les entreprises et les investisseurs dans les secteurs des services et du tourisme. Elle entend aussi exploiter le potentiel du tourisme expérientiel, à la croisée des activités agricoles et de la découverte du littoral.

L'aquaculture occupe, quant à elle, une place prépondérante dans l'économie de la commune de Tân Phú Đông, qui dispose d'environ 6.300 ha de surfaces aquacoles.

Ces dernières années, la localité a encouragé le développement de l'aquaculture à haute technologie, contribuant à améliorer progressivement la productivité, la qualité et l'efficacité de la production. La superficie consacrée à la crevetticulture intensive à haute technologie atteint désormais environ 140 ha.

Parallèlement, la province de Đồng Tháp s'emploie à attirer des investissements pour remplir le parc industriel Gia Thuận 1, situé dans la commune de Gia Thuận.

Selon Bùi Thái Sơn, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Tân Phú Đông, la localité mène les démarches nécessaires à la création du parc industriel Phú Tân, d'une superficie de 75 hectares. Elle renforce également les mesures destinées à développer l'aquaculture à haute technologie selon une approche fondée sur les chaînes de valeur.

Les moteurs de la croissance littorale

Le développement industriel constitue l'un des axes majeurs retenus par la province de Đồng Tháp pour dynamiser son économie littorale. À cet égard, les parcs industriels Gia Thuận 1 et Gia Thuận 2, implantés dans la commune de Gia Thuận, contribuent à structurer un pôle de production industrielle dans la partie orientale de la province.

Selon le Comité populaire provincial, le parc industriel Gia Thuận 1 couvre 50 hectares, pour un investissement de près de 280 milliards de dôngs. L'investisseur principal a achevé les infrastructures techniques et attiré des investisseurs secondaires. Le parc affiche un taux d'occupation supérieur à 80% et génère des emplois pour 5.000 travailleurs, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations locales.

Le parc industriel Gia Thuận 2 représente, pour sa part, un investissement total de plus de 390 milliards de dôngs, pour une superficie de 50 ha. Son taux d'occupation dépasse actuellement 30%. D'autres projets font également l'objet d'études et de la finalisation de leurs dossiers en vue de leur examen et de leur approbation, notamment l'extension du parc industriel Gia Thuận 1 ainsi que les parcs industriels Tân Đông et Gia Thuận 3.

L'un des principaux leviers de développement de l'économie maritime de Đồng Tháp réside dans l'attraction de projets d'énergies renouvelables. La province a déjà accueilli deux projets éoliens : les centrales Tân Phú Đông 1 et Tân Phú Đông 2.

La première dispose d'une puissance installée de 100 MW, contre 50 MW pour la seconde. Ces deux centrales représentent un investissement total d'environ 7.500 milliards de dôngs. Achevées et mises en service, elles contribuent chaque année au budget de l'État à hauteur d'environ 100 milliards de dôngs.

Gò Công, futur pôle économique maritime

À plus long terme, la province entend exploiter de manière concertée le potentiel de son littoral grâce à l'aménagement de la zone économique littorale de Gò Công.

Nguyên Nhật Truong, directeur du Comité de gestion de la Zone économique de la province de Đồng Tháp, a précisé que cette zone, pour la période 2026-2030, s'étendrait sur 26 700 hectares répartis entre cinq communes : Gia Thuận, Tân Điền, Tân Đông, Gò Công Đông et Tân Phú Đông.

Dans les années à venir, la province procédera à la révision et à l'ajustement des plans d'aménagement, ainsi qu'à l'élaboration de nouveaux plans de zonage et d'aménagement détaillé au sein de la zone économique. Elle réexaminera également les besoins d'investissement dans les infrastructures extérieures, notamment les axes routiers et les ports maritimes, et étudiera la modernisation et l'élargissement des autoroutes, des routes nationales, provinciales et intercommunales. L'objectif est aussi d'attirer des investisseurs sur les sites présentant le plus fort potentiel.

Selon Nguyên Nhật Truong, la mise en place et le développement cohérent de cette zone économique nécessiteront un renforcement de la coordination entre les instances du Parti et les autorités à tous les échelons. La province entend également intensifier la communication sur les plans d'aménagement, les politiques foncières et les dispositifs d'accompagnement afin de favoriser l'adhésion des populations et des acteurs concernés tout au long de leur mise en œuvre.

Dans ce cadre, Đồng Tháp concentrera ses investissements sur les services portuaires et la logistique. Elle étudiera notamment la création d'un centre logistique au sein de la zone économique littorale, en tirant parti de la voie navigable permettant aux navires de fort tonnage d'accéder à la zone maritime et à la rivière Soài Rạp.

La province donnera également la priorité aux investissements dans des zones urbaines gagnées sur la mer, conçues selon des principes de modernité, d'intégration, de durabilité environnementale et d'intelligence urbaine. Ces nouveaux espaces seront articulés avec les pôles urbains, les services et les activités touristiques du littoral, afin d'élargir progressivement le territoire de développement, de stimuler l'économie maritime et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des sols.

Texte et photos : Quang Châu/CVN