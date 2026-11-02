Électricité et carburants : une double baisse pour soutenir l’économie

Le 1 er novembre 2026, le Groupe Électricité du Vietnam (EVN) a réduit de 2% son tarif moyen de vente au détail de l'électricité, tandis que la taxe spéciale de consommation sur l'essence est ramenée à 0%. Cette double baisse devrait alléger les dépenses des ménages, réduire les coûts de production des entreprises et contribuer à la maîtrise de l'inflation.

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Photo : VNA/CVN

La baisse de 2% du tarif moyen de vente au détail de l'électricité, décidée par EVN, porte désormais celui-ci à 2.159,9037 dôngs dôngs par kWh, hors la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Selon les estimations des experts, un ménage consommant en moyenne 400 kWh par mois économisera ainsi près de 20.000 dôngs sur sa facture mensuelle.

Selon Nguyên Dinh Phuoc, directeur général adjoint d'EVN, cette mesure vise à alléger les dépenses courantes des ménages ainsi que les coûts de production et d'exploitation des entreprises, dans un contexte économique marqué par de fortes fluctuations.

Un soutien à la stabilité macroéconomique

M. Phuoc a précisé que cette décision s'inscrivait dans la mise en œuvre des orientations du gouvernement et des directives du Premier ministre, du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances. Après avoir procédé à un réexamen de ses coûts et mobilisé les marges de réduction possibles, EVN a décidé d'abaisser de 2% son tarif moyen de vente au détail de l'électricité.

"Cette décision traduit également la volonté d'EVN de contribuer à la stabilité macroéconomique, tout en soutenant la sécurité sociale au bénéfice des ménages et des entreprises. Selon les calculs du Département des statistiques relevant du ministère des Finances, la baisse de 2% du tarif de vente au détail de l'électricité à partir de novembre 2026 réduira l'indice des prix à la consommation (IPC) d'environ 0,008 point", a-t-il déclaré.

Cet ajustement tarifaire s'accompagne du maintien des aides destinées aux ménages pauvres et aux bénéficiaires des politiques sociales. Les premiers continueront de bénéficier d'une aide mensuelle équivalente à la consommation de 30 kWh par foyer. Les ménages relevant des politiques sociales dont la consommation ne dépasse pas 50 kWh par mois recevront également une aide équivalente à 30 kWh par foyer et par mois.

Pour le Dr Nguyên Tiên Thoa, président de l'Association vietnamienne des experts en évaluation, la baisse du tarif de l'électricité constitue une mesure appropriée pour soutenir les ménages et les entreprises. Elle devrait produire des effets en chaîne dans de nombreux secteurs, de la production à la consommation, tout en contribuant à la stabilité macroéconomique et à la maîtrise de l'inflation.

Photo : VNA/CVN

Selon ses calculs, sous réserve d'une bonne maîtrise de l'inflation, une baisse de 2% du prix de l'électricité entraînerait une diminution de 0,0662% de l'IPC global au premier tour, puis de 0,1324% au deuxième tour. Pour les entreprises, cette mesure faciliterait la réduction des coûts de production et renforcerait leur compétitivité.

Les secteurs fortement consommateurs d'électricité seraient particulièrement concernés : les coûts de production diminueraient d'environ 0,12% dans la sidérurgie, de 0,3% dans le ciment et de 0,23% dans le textile-habillement.

Un pouvoir d'achat préservé

Le Dr Ngô Tri Long a également souligné que la baisse du prix de l'essence, rendue possible par le retour à 0% de la taxe spéciale de consommation à compter du 1er novembre, viendrait renforcer les effets positifs de la réduction du tarif de l'électricité.

La diminution du coût de ces intrants essentiels se répercutera sur les dépenses quotidiennes des ménages, les coûts de production et, potentiellement, les prix des biens et services. Elle devrait ainsi soutenir le pouvoir d'achat et la consommation intérieure, tout en contribuant à la stabilité macroéconomique.

En allégeant simultanément la facture de deux postes essentiels que sont les carburants et l'électricité, ces mesures devraient donner davantage de marge de manœuvre aux ménages. La baisse des dépenses courantes pourrait ainsi favoriser une reprise de la consommation et soutenir la croissance économique.

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Un barème à cinq tranches plus lisible

Selon Nguyên Tiên Thoa, le barème résidentiel à cinq tranches correspond davantage aux habitudes actuelles de consommation électrique des ménages. Les foyers consommant entre 0 et 50 kWh par mois, autrefois plus nombreux, sont aujourd'hui moins représentés et comptent principalement des ménages à faible consommation, notamment des foyers pauvres. Dans ce contexte, le relèvement de la première tranche, qui passe de 0-50 kWh à 0-100 kWh, lui paraît justifié.

La réduction du nombre de tranches et l'élargissement des plages de consommation devraient également faciliter le suivi, le calcul et le contrôle des factures mensuelles. Pour M. Thoa, cette simplification du barème est nécessaire. Le passage de six à cinq tranches ne signifie toutefois pas une augmentation du tarif moyen de vente au détail de l'électricité.

Dans un contexte où ce tarif vient d'être réduit de 2%, cette évolution de la structure tarifaire revêt une importance particulière pour les consommateurs. Le barème à cinq tranches conserve le principe d'une tarification progressive : plus la consommation est élevée, plus le prix unitaire augmente. Il vise ainsi à encourager les ménages à mieux maîtriser leur consommation d'électricité.

Thuy Hà/CVN